«Марш-кидок» кораблів ВМСУ – відповідь Росії за блокування Азова

Небезпечні наближення кораблів супротивника у морі, плавання «під конвоєм» ворожих катерів, обльоти винищувачів на гранично низьких висотах. У таких умовах, у супроводі військових і прикордонних кораблів Росії, два судна ВМС України – A500 «Донбас» і A830 «Корець» – 23 вересня пройшли через Керченську протоку в Азовське море. Ці кораблі стануть основою нової військової бази України на Азові. Незалежні експерти наголошують: Кремль не лишив українцям іншого вибору, як посилювати військову присутність в Азовському морі.

Пошуково-рятувальне судно А500 «Донбас» і морський буксир А830 «Корець» належать до так званих «допоміжних суден». Із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі їх перебазовали до Бердянська відповідно до рішення керівництва України посилити військову присутність в Азовському морі. Про це повідомив президент Петро Порошенко.

Кораблі вийшли з Одеси 20 вересня і вирушили у напрямку Керченської протоки вздовж берегів анексованого Росією Криму. Українські судна супроводжували розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії «Приазов’я» та прикордонні сторожові кораблі «Аметіст» і «Дон». У Керченській протоці для безпосереднього супроводження українських суден росіяни задіяли більше 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту.

З української сторони з повітря кораблі супроводжував військово-транспортний літак Ан-26 ВМС України. У районі Керченської протоки у час проходження українських суден здійснив проліт літак-розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США. Присутність американського літака у цьому районі не здивувала фахівців: наприкінці серпня цього року речниця Державного департаменту США Хізер Науерт звинуватила Росію в утиску міжнародного судноплавства Керченською протокою та Азовським морем.

Як повідомили українські військові фахівці, «польоти союзників здійснюються кожен день з моменту виходу наших кораблів з Одеси».

Від Керченської протоки «Донбас» і «Корець» «вели» малі броньовані катери «Лубни» та «Кременчук», які базуються у Бердянську.

Агресивна «азовська» політика Кремля супроти міжнародного права

У своїх діях Україна «реалізувала право на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем згідно Конвенції ООН та міжнародних угод», зазначають у ВМС України.

Крім того, у 2003 році Україна і Росія підписали договір про співпрацю в Азовському морі, за яким у разі недружніх дій з боку росіян офіційний Київ має право звертатися до міжнародних судів.

Тим не менше, як визнають фахівці, Росія будь-якої миті могла заблокувати прохід українських кораблів, але цього не сталося. Кремль вирішив не створювати нові конфлікти перед початком роботи Генеральної асамблеї ООН, оскільки це може потягнути за собою посилення санкцій. Так вважає народний депутат України Вадим Денисенко.

Експерт Центру Близько-Східних досліджень Сергій Данилов у розмові з Радіо Свобода наголошує: Україна здійснює кроки «у відповідь на агресивну політику Російської Федерації в Азовському морі», які водночас сигналізують про готовність України відстоювати свої інтереси в Азові, зокрема і військовими методами.

«Військово-політичне керівництво України ухвалило рішення нарощувати військово-морську присутність в акваторії Азовського моря, так, у районі Бердянська буде створена база ВМС України. Оскільки ресурси для створення бази обмежені, така ініціатива впроваджується поступово, але і навіть такі обмежені кроки Києва викликають нервову реакцію Росії», – зазначив Данилов.

Київ має повернути під свій контроль суверенну морську зону в Азовському морі, яка нині обмежена унаслідок дій Росії, і довести готовність боронити свої інтереси у цьому регіоні, додає фахівець з військових питань Олег Стариков. «Агресивні дії Росії будуть вести до вигоди української сторони і на шкоду Москві», упевнений Стариков.

Відповідь Росії: військові навчання у Криму

Реакція Москви не забарилася: ще під час проходу українських кораблів поблизу Севастополя і Керченською протокою російські та проросійські кримські ЗМІ назвали це «провокацією».

Вранці 24 вересня міністерство оборони Російської Федерації повідомило про початок проведення навчань на півдні Росії та у Криму. До навчань залучені понад 50 літаків та близько десяти кораблів Чорноморського флоту.