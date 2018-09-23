Перехід українських кораблів через Керченську протоку проходив у складній обстановці – ВМС

Перехід через Керченську протоку в Азовське море українських військових кораблів A500 «Донбас» і A830 «Корець» проходив у складній обстановці та супроводжувався небезпечними інцидентами з боку сил Росії, повідомили 23 вересня в командуванні Військово-Морських Сил Збройних сил України.

У прес-центрі підкреслили, що українські ВМС «не просили дозволу у країни-агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою і Азовським морем згідно з Конвенцією ООН і міжнародними угодами».

Перехід кораблів до Керченської протоки та через неї проходив у складній обстановці, наголосили в командуванні ВМС.

«На Чорному морі кораблі українських ВМС безпосередньо супроводжувались розвідувальним кораблем чорноморського флоту «Приазов’я» та прикордонними сторожовими кораблями РФ «Аметіст» та «Дон». В Керченській протоці для безпосереднього супроводження було задіяно більше 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту РФ. Літаки країни агресора неодноразово здійснювали обліт наших кораблів, у тому числі на гранично низьких висотах», – йдеться у повідомленні.

В командуванні наголосили, що «сили країни агресора допустили ряд небезпечних інцидентів».

«Пошуково-рятувальне судно «Донбас» буксирується морським буксиром «Корець». Даний процес є досить небезпечним та значним чином обмежує можливості маневрування суден. Однак, 20 вересня близько 17:00 розвідувальний корабель Російської Федерації «Приазов’я» здійснив надмірне зближення з українськими суднами на дистанцію 2-х кабельтов, чим грубо порушив вимоги міжнародних правил попередження зіткнення суден на морі та створив вкрай небезпечну ситуацію», – зазначили у прес-центрі ВМС.

Також повідомляється, що 21 вересня російський винищувач Су-27 (з тимчасово-окупованої території АР Крим, бортовий номер 30) створив передумови до аварійної події в повітрі зблизившись на небезпечну відстань з військово-транспортним літаком Ан-26 Військово-Морських сил ЗС України, який виконував планове завдання над акваторією Чорного моря.

У командуванні військово-морських сил повідомили, що пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець» продовжують виконувати завдання. Від Керченської протоки їхню охорону забезпечують малі броньовані катери «Лубни» та «Кременчук», відповідні сили та засоби Збройних сил України, у тому числі й авіація, також перебувають в готовності до реагування на можливі загрози, запевнили у прес-центрі ВМС України.

У командуванні пояснили затримку з інформуванням про цю подію міркуваннями забезпечення безпеки екіпажів кораблів та запевнили, що «Військово-Морські сили ЗС України не дозволять країні агресору зробити Азовське море своїм внутрішнім озером».

Сьогодні сайт волонтерського проекту «Український мілітарний портал» повідомив, що пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» пройшли Керченський міст і прямують до Бердянська. Українські кораблі супроводжували російські патрульні катери, в той час, як ситуацію з повітря вивчали літаки-розвідники США.

Президент України Петро Порошенко привітав вихід в Азовське море двох українських військових кораблів, які, за його словами, стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями згаданої угоди 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.