Україна створить військово-морську базу на Азовському морі – Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав вихід в Азовське море двох українських військових кораблів, які стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові, про це глава держави написав у Facebook.

«Вітаю наші військові кораблі – пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» – з виходом в Азовське море. Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові», – зазначив Порошенко.

Він також подякував екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ.

Раніше сайт волонтерського проекту «Український мілітарний портал» повідомив, що пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» пройшли Керченський міст і прямують до Бердянська. Українські кораблі супроводжували два російські патрульні катери, в той час, як ситуацію з повітря вивчають літаки-розвідники США.

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20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Обидва згадані кораблі належать до допоміжних, не бойових. Корабель управління «Донбас» A500, до 2001 року плавуча майстерня, збудований 1969 року; буксир «Корець» A830 збудований 1973 року.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями згаданої угоди 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.