Українські кораблі йдуть в Азовське море в супроводі повітряної розвідки США – ЗМІ

Два кораблі Військово-морських сил України, що вийшли з Одеси 20 вересня і обійшли окупований Крим, прямують в Азовське море до Бердянська в той час, коли ситуацію з повітря вивчають літаки-розвідники США, інформує сайт волонтерського проекту «Український мілітарний портал».

Як стверджує редакція проекту з посиланням на власні джерела, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» (його частіше називають кораблем управління – ред.) і морський буксир A830 «Корець» стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

За даними проекту, українські військові судна перебувають перед новим російським мостом між Росією і окупованим нею Кримом у Керченській протоці і, відповідно до даних трафік-контролю проходження протоки, мають зайти до Азовського моря близько 15-ї години за Києвом. Редакція проекту також повідомила, що з порту Бердянська для зустрічі вже вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни».

Проект нагадує, що, відповідно до угоди від 2003 року Азовське море – це внутрішнє море України і Росії, відтак цивільні та військові судна і кораблі під прапорами України і Росії можуть безперешкодно заходити через Керченську протоку та йти у свої порти.

Крім того, редакція повідомила, що польоти поблизу Керченської протоки почав здійснювати літак-розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США.

«Судно «Донбас» планується використовувати для посилення інфраструктури флоту на Азовському морі. Так, на ньому можливе розміщення штабу майбутньої бази, місця для проживання військовослужбовців, склади та інші необхідні приміщення, яких на сьогодні у даному регіоні немає. Незважаючи на те, що ще взимку судно планувалося до виведення зі списків ВМС та подальшого списання через свій незадовільний технічний стан, командування вітчизняного флоту знайшло досить оригінальний спосіб використання немолодого судна. Враховуючи відсутність будь яких об’єктів ВМС на Азовському морі – рішення перевести його сюди більш ніж правильне», – заявили в «Українському мілітарному порталі».

Інформація на сайті проекту час від часу оновлюється.

Українські військові чи інші офіційні особи цієї ситуації ще не коментували. Одеське видання «Думская» підтверджує інформацію про перекидання двох одиниць ВМС України з Чорного моря в Азовське з посиланням на «джерела в морському командуванні ВМС України».

22 вересня в управлінні Прикордонної служби ФСБ Росії в окупованому Криму повідомили, що два кораблі її берегової охорони взяли в супровід два кораблі ВМС України, які йшли неподалік півострова. За повідомленнями російських джерел, кораблі йшли в бік Керченської протоки.

Обидва згадані українські кораблі належать до допоміжних, не бойових. Корабель управління «Донбас» A500, до 2001 року плавуча майстерня, збудований 1969 року; буксир «Корець» A830 збудований 1973 року.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями згаданої угоди 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.