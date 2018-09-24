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24 Вересень 2018, Київ 11:48
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Як шпигують за кримчанами | «Крим.Реалії»

Як шпигують за кримчанами | «Крим.Реалії»
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В «отруєному» Армянську почалося мародерство? Viber, Skype чи WhatsApp? Як шпигують за кримчанами? Скандальний чеський атлас із «заштрихованим» Кримом. Як змінили мапи після скарг дипломатів? Французькі режисери голодують на підтримку Сенцова. Гучна кримська історія. Чому в кримчан з інвалідністю відбирають дітей? Путін вийшов із моди в Криму. Які сувеніри розкуповували на півострові цього літа? Про все це дивіться у програмі «Крим.Реалії» щопонеділка об 11:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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