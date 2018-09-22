Російські прикордонники супроводжують українські кораблі біля Криму – прес-служба

В управлінні Прикордонної служби ФСБ Росії в окупованому Криму повідомили, що два кораблі її берегової охорони супроводжують два кораблі ВМС України, які йдуть неподалік півострова.

Як мовиться в повідомленні, корабель управління «Донбас» і буксир «Корець» перебувають «у виключній економічній зоні Росії» – на неї Москва самочинно і всупереч міжнародному праву претендує навколо окупованого нею Криму.

«Відповідно до норм міжнародного морського права і в інтересах забезпечення безпеки Росії їх супроводжують катери берегової охорони», – заявили російські прикордонники.

Обидва кораблі прямують у північно-східному напрямку, повідомили в управлінні ПС ФСБ; російське агентство «ТАСС» із посиланням на джерело в «силових структурах» російської влади у Криму уточнює, що вони йдуть поблизу південного берега Криму в напрямку до Керченської протоки. Також джерело повідомило, що українські кораблі йдуть поза межами 12-мильної зони від берега Криму, яку Росія вважає «своїми територіальними водами».

За міжнародним морським правом, у виключних економічних зонах діє особливий режим економічної і наукової діяльності, але існує свобода судноплавства і польотів.

Обидва згадані українські кораблі належать до допоміжних, не бойових. Корабель управління «Донбас» A-500, до 2001 року плавуча майстерня, збудований 1969 року, озброєний однією зенітною артилерійською установкою; буксир «Корець» U-830, збудований 1973 року, має один кулемет великого калібру.