Як українські військові кораблі пройшли під Керченським мостом (відео)

Українські військові кораблі A500 «Донбас» і A830 «Корець» вдень 23 вересня пройшли під контрольованим Росією Керченським мостом і увійшли в Азовське море.

Ситуацію з повітря контролювали літаки-розвідники США.

Керченські ЗМІ опублікували відеозапис того, як два кораблі Військово-морських сил України проходять під арками мосту у супроводі Керчинської лоцманської служби.

«Український мілітарний портал» повідомляє, що судно «Донбас» планують використовувати для посилення інфраструктури українського флоту на Азовському морі.

Президент України Петро Порошенко привітав вихід в Азовське море двох українських військових кораблів і пояснив мету цього рейду.

«Вітаю наші військові кораблі – пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» – з виходом в Азовське море. Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові», – зазначив Петро Порошенко на своій сторінці у мережі Facebook і подякував екіпажам суден за "бездоганно виконаний наказ".

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20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, щоб започаткувати розбудову військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Обидва згадані кораблі належать до допоміжних, не бойових кораблів. Корабель управління «Донбас» A500, до 2001 року плавуча майстерня, збудований 1969 року; буксир «Корець» A830 збудований 1973 року.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Ситуація у Азовському морі останнім часом є дуже напруженою через численні провокації російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями угоди 2003 року блокують потрапляння суден в українські порти.