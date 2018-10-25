Азовське протистояння. Європарламент підтримав Україну

Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Він закликав Росію негайно припинити блокування судноплавства й мілітаризацію регіону. У разі ескалації напруженості не виключені нові санкцій проти Росії. Тим часом в Азовське море зайшли чергові військові кораблі Росії. В самій же Україні виник скандал: на державному рівні проводяться українсько-російські переговори щодо рибальства в Азовському морі. На переговорах голову російської делегації звинуватили у незаконному відвідувані анексованого Криму. Про все це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив із народним депутатом України Георгієм Логвинським та військовим експертом Олегом Ждановим.