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25 Жовтень 2018, Київ 18:11
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Азовське протистояння. Європарламент підтримав Україну

Азовське протистояння. Європарламент підтримав Україну
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Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Він закликав Росію негайно припинити блокування судноплавства й мілітаризацію регіону. У разі ескалації напруженості не виключені нові санкцій проти Росії. Тим часом в Азовське море зайшли чергові військові кораблі Росії. В самій же Україні виник скандал: на державному рівні проводяться українсько-російські переговори щодо рибальства в Азовському морі. На переговорах голову російської делегації звинуватили у незаконному відвідувані анексованого Криму. Про все це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив із народним депутатом України Георгієм Логвинським та військовим експертом Олегом Ждановим.

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