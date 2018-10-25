МЗС про перерване засідання українсько-російської рибкомісії: воно важливе для України

Україні потрібне засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, щоб уникнути маніпуляцій і захистити українських рибалок, заявив у коментарі Радіо Свобода у Львові міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Так він прокоментував зустріч у Києві 24 жовтня українських і російських агентств із риболовлі.

«Те, що ми робимо зараз у рамках позову України до міжнародного арбітражу щодо конвенції про морське право, і це теж стосується морських ресурсів, це також має спрацювати. Але зараз ми не маємо віддати українські ресурси Росії. Тому для цього потрібне таке спільне засідання. Наскільки я розумію, це була дуже складна розмова. Нам потрібно зрозуміти, як ми під час фактично російської повзучої анексії Азовського моря захистимо і українських рибалок, і українські судна, і судна тих, хто допомагає Україні зберегти вантажний трафік в українські порти, у першу чергу в Маріуполь і Бердянськ», – заявив Клімкін 25 жовтня.

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За його словами, ніяких рішень на зустрічі не ухвалили, але їх і не очікували.

«Але ми дуже чітко сказали, як це має виглядати. Результати цього засідання ми скомунікували саме сьогодні до міжнародних партнерів, висвітливши українську і російські позиції. Є двостороння домовленість, і ми ніяким чином не маємо уникати цих зустрічей, як би емоційно складно вони не сприймалися, щоб не віддати Росії ресурси Азовського моря», – додав міністр.

За словами Клімкіна, спільна зустріч українських і російських рибальських агентств у Києві не шкодить національній безпеці України.

«Навпаки, вона дозволяє нам розставити червоні прапорці і дуже чітко сказати, чого ми хочемо, дозволяє нам сказати міжнародним партнерам, що ми послідовно захищаємо це в діалозі, і нам потрібна їхня підтримка у цьому діалозі щодо всіх питань Азовського моря. З НАТО ми розмовляємо про зміцнення берегової інфраструктури, щоб їх відбити, як вони підуть далі. Ми розмовляємо про те, щоб українських рибалок не витісняли. Оскільки провокації були з російськими патрульними катерами. А що – ми маємо віддати Азовське море, щоб Росія його експлуатувала? Цього не буде. Тому потрібна складна дискусія», – заявив міністр.

Він наголосив, що Україна мусить розмовляти з Москвою ще й через те, що є українські політв’язні і заручники у Росії, питання і проблеми, які стосуються українських громадян і їхніх інтересів.

24 жовтня у Києві розпочалось і не завершилося засідання 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. На зустріч прийшов голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який заявив про неприпустимість подібних переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України голову російської делегації, керівника Азово-Чорноморського теруправління Росриболовства Ігоря Рульова. На думку Чубарова, таким чином відбувається «гібридне розмивання суверенітету України».

Також народний депутат Сергій Висоцький відвідав засідання рибкомісії і заявив, що зусиллями парламентарів «засідання комісії зірвано».

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.

6 вересня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність на Азовському морі.