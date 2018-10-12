В Азовському морі російські прикордонники затримали українських рибалок

У Азовському морі поблизу російського населеного пункту Весело-Вознесенька затримали двох громадян України, які ловили рибу, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«До Таганрозької затоки українські рибалки вийшли з тимчасово окупованого населеного пункту Холодне. Прикордонне управління ФСБ РФ вже повідомляє про відсутність дозволу на вилучення водних біологічних ресурсів у українців та відкриття проти них справ про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники нагадуються рибалкам, що у Азовському морі наразі склалась небезпечна ситуація, тому виходити в море потрібно з встановлених пунктів і не відходити надто далеко від берега.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Український військово-морський флот через чотири роки після початку російської агресії почав формування своєї бази в Азовському морі. У вересні кораблі туди перекидали спочатку по суші, а потім і по морю.