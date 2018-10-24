НАТО займається проблемою Азовського моря – Столтенберґ

Дестабілізуюча поведінка Росії в Азовському морі є причиною тривоги для країн союзу НАТО, який тримає цю проблему в своєму полі зору, заявляє генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

«Дії Росії в Азовському морі – це частина її моделі поведінки, яку ми бачимо протягом тривалого часу, починаючи з незаконної анексії Криму, нового мосту та, звичайно, її дестабілізуючої активності на Донбасі. Україна має мати вільні морські канали сполучення, що, звичайно, важливо й для кораблів країн НАТО, які мають торговельні відносини з Україною. Це проблема, якою ми займаємося», – заявляє Столтенберґ.

Керівник НАТО нагадав, що провів у натовській штаб-квартирі консультації щодо ситуації в Азовському морі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Читайте також: Криза на Азовському морі: Росія продовжує блокувати українські порти

«Я підтвердив нашу підтримку суверенності й територіальній цілісності України й, зокрема, важливість вільного руху в Азовському морі. Ми наголошуємо, що Росія повинна поважати свої міжнародні зобов’язання, включно зі свободою судноплавства в Азові», – каже голова Північноатлантичного союзу.

Я повідомляє кореспондент Радіо Свобода, проблема штучного блокування судноплавства й мілітаризації Росією Азовського моря цього тижня перебуває у центрі уваги Європарламенту, який 25 жовтня має намір ухвалити відповідну резолюцію.

У середині травня, після завершення будівництва автомобільної частини Керченського мосту, Росія перемістила військові кораблі до Азовського моря, заявляючи про необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта. Відтоді Росія затримала понад півтори сотні українських й іноземних торговельних кораблів і допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.

12 жовтня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про захист національних інтересів у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.