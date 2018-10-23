ЄС продовжуватиме тиск на Росію задля поваги до міжнародних законів та конвенцій – Моґеріні

Чорне море належить Європі, яка не хоче бачити нового військового нагнітання по-сусідству, тому ЄС буде далі тиснути на Росію, щоб примусити її повернутися до поваги міжнародного права. Таку заяву під час обговорень у Європарламенті ситуації в Азовському морі зробила голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Не забуваймо, що Чорне море – європейське, і ми не хочемо стати свідками нового воєнного нарощування у нашому найближчому сусідстві. Тому ми будемо продовжувати тиск задля поваги міжнародних законів та конвенцій і підтримувати Україну на тлі цих викликів», – заявила Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики, висловивши переконання, що у цьому вона може розраховувати на підтримку Європейського парламенту.

Моґеріні вважає, що «мілітаризація Азовського моря не є в інтересах жодної зі сторін, вона може тільки дестабілізувати ширший регіон Чорного моря».

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Порушення Москвою міжнародного морського права, штучне блокування судноплавства у Азовському морі, будівництво та запуск Керченського мосту – всі ці та інші дестабілізуючі дії Росії були предметом обговорень депутатів Європейського парламенту в Страсбурзі.

При цьому представники чотирьох найбільших політичних груп парламенту ЄС висловили свої зауваження, застерігаючи, що співдружність повинна ретельно стежити за розвитком безпекової ситуації та підготувати нові обмежувальні заходи на випадок ескалації.

Політичні фракції Європейського парламенту підготували проекти резолюції, зведений варіант якої буде висунутий на голосування у четвер 25 жовтня.

Очікується, що остаточна резолюція жорстко засудить російське порушення суверенітету України незаконним будівництвом Керченського мосту, посиленою мілітаризацією Кримського півострова та Азовського моря, незаконним зловживанням перевірками й блокуванням торговельних українських та європейських кораблів, що ходять через Керченську протоку або в Азовському морі".