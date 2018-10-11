Країни ЄС повинні припинити військову співпрацю з Росією та впровадити нові санкції – Єлісєєв

Для Євросоюзу в реакції на дії Росії в Азовському морі настав час перейти від заяв до практичних дій – закликав, перебуваючи в Брюсселі, заступник голови Адміністрації президента і головний радник із питань зовнішньої політики Костянтин Єлісєєв.

«Час перейти від добрих слів та декларацій до практичних кроків. Україна потребує від Європейського союзу і НАТО дій. Я закликаю Європарламент на запланованих слуханнях щодо Азовського моря та Керченської протоки ухвалити дуже жорстку резолюцію, якою російські дії будуть визнані агресією. Закликаємо також Раду ЄС впровадити додаткові санкції проти Росії», – заявив Єлісєєв під час консультацій профільного комітету Європарламенту щодо викликів Росії для безпекової ситуації в Азовському морі.

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Представник України та колишній голова Місії України при ЄС зауважив, що реакція ЄС на побудову Керченського мосту, поглядом із Києва, була дуже слабкою.

«Тільки шість російських компаній, залучених до прокладення мосту, потрапили до санкційного списку. Але, шановні друзі, це надто мало. Ці санкції мали б мати значно жорсткіший характер і поширюватися й на компанії, які користуються Керченським мостом», – пояснив Єлісєєв, додаючи, що Україна для цього готова надати європейцям необхідні дані й документи.

Принагідно, заступник голови Адміністрації президента України висловив сподівання, що деякі країни-члени Європейського Союзу припинять військово-технологічну співпрацю із Росією.

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«Не секрет, що низка держав ЄС продовжує із Росією таку співпрацю. Її слід припинити негайно, щоб уповільнити розвиток операційних спроможностей нових російських військових кораблів», – каже Єлісєєв, підкреслюючи, що нинішньою мілітаризацією Криму, Чорного та Азовського морів Росія переслідує цілі подальшої дестабілізації України, повного контролю цього регіону й випробовує реакції ЄС, НАТО й цілого демократичного суспільства.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями українсько-російської угоди про статус цього моря 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.