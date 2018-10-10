МВС України проведуть навчання в Азовському морі 10-12 жовтня

Військово-морські сили України проведуть навчання в Азовському морі з 10 по 12 жовтня, повідомляє командування ВМС ЗСУ.

Практичні навчання проходитимуть в Бердянська та Бердянського району.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Український військово-морський флот через чотири роки після початку російської агресії почав формування своєї бази в Азовському морі. У вересні кораблі туди перекидали спочатку по суші, а потім і по морю.

Крім того, США офіційно передали Україні два патрульні катери класу «Айленд».