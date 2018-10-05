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05 Жовтень 2018, Київ 12:05
Війна

Військові кораблі під Керченським мостом провів командир ВДК «Ольшанський» із Криму – ЗМІ

Українські кораблі проходять через Керченську протоку

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Походом українських військових кораблів «Донбас» і «Корець» 23 вересня через Керченську протоку до порту Маріуполя командував заступник начальника штабу морського командування ВМС України, капітан 1-го рангу Дмитро Коваленко, який 2014 року був командиром ВДК «Костянтин Ольшанський», повідомляє «Укрінформ».

Видання публікує інтерв'ю з Дмитром Коваленком, який розповів, що під час проходу Керченською протокою екіпажі українських військових кораблів були готові до бойового зіткнення.

Бойові групи, кулемети – все заряджене було. Двоє людей у повній екіпіровці стояли на видному місці – щоб росіяни бачили. Всі інші, теж повністю екіпіровані
Дмитро Коваленко

«Бойові групи, кулемети – все заряджене було. Двоє людей у повній екіпіровці стояли на видному місці – щоб росіяни бачили. Всі інші, теж повністю екіпіровані, були готові в будь-яку хвилину вибігти. Маскувальними сітками затягнулися, щоб приховати рухи, пожежні рукави розклали, щоб їх змивати, якби полізли. Вони ж можуть лізти, не стріляючи. А ми тільки у відповідь повинні стріляти. Я б на них подивився, якби вони спробували. Все-таки вісім кілограмів струмінь води! Людину легко змити з борта», – розповів Коваленко.

Від додав, що українські кораблі не оплачували портових зборів і послуг лоцмана.

2014 року, під час російської анексії Криму, великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» і мінний тральщик «Черкаси» тримали оборону на Донузлаві протягом трьох тижнів.

24 березня 2014 року російські спецназівці захопили «Ольшанський», а ввечері наступного дня ‒ «Черкаси». Ці кораблі Росія не повернула. Командир БДК «Костянтин Ольшанський» і багато членів команди залишилися вірними присязі.

23 вересня два кораблі Військово-морських сил України, які прямували до Бердянська, пройшли під Керченським мостом. Ситуацію з повітря контролювали літаки-розвідники США.

Українські військові кораблі під Керченським мостом (відео)
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Українські військові кораблі під Керченським мостом (відео)

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Як повідомили в командуванні Військово-морських сил Збройних сил України, перехід через Керченську протоку в Азовське море українських військових кораблів A500 «Донбас» і A830 «Корець» відбувався у складній обстановці. У прес-центрі підкреслили, що українські ВМС «не просили дозволу в країни-агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою і Азовським морем згідно з Конвенцією ООН і міжнародних угод».

Президент України Петро Порошенко привітав вихід в Азовське море українських військових судів і зазначив, що ці кораблі «стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові».

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.

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