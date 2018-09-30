Українські ВМС провели навчання на Чорному та Азовському морях

Військово-морські сили України взяли участь у командно-штабному навчанні «Козацька воля – 2018» на Чорному та Азовському морях – про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, навчання мають на меті наростити можливості військового управління в ході ведення військами оборонних дій, а також проведення контрнаступальних операцій.

«Шість тактичних груп корабельного складу Військово-Морських Сил ЗС України на Чорному та Азовському морях виконують завдання за призначенням в інтересах оперативного угруповання. Ми здійснюємо ведення морської розвідки та стабілізаційних дій, охорону пунктів базування, супроводження кораблів та конвоїв, поставку озброєння, військової техніки та запасів у відповідні підрозділи, на кораблі та судна», – цитує прес-служба заступника командувача Військово-Морських Сил ЗС України з бойової підготовки контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

Окрім того, в рамках навчань задіяні десантно-штурмові війська ЗС України.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують до українських портів або з них.

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У середині травня, після завершення будівництва автомобільної частини Керченського мосту, Росія, за повідомленнями, перемістила морські судна, включаючи військові кораблі Каспійської флотилії до Азовського моря. Москва при цьому посилалася на необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкту.

3 травня 2018 року Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

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За даними міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, з кінця квітня до липня цього року російські прикордонники затримали майже 100 українських суден на Азовському морі.

Пізніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко повідомив, що Збройні сили України посилили військову присутність на Азовському напрямку. 6 вересня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність на Азовському морі.