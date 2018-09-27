Адмірал Макалістер: катери «Айленд» дуже ефективні в умілих руках

Передача Військово-морським силам України двох катерів класу «Айленд» відбулася в порті Балтимору в США 27 вересня. Виступаючи на церемонії, віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер зауважив, що Берегова охорона використовує ці судна з 1986 року і вони є «важливим елементом у забезпеченні безпеки».

«12 таких кораблів все ще перебувають в експлуатації. Вони служать у США і Південно-Східній Азії. По мірі того, як берегова охорона покращує і модернізує свої активи, ми передаємо кораблі «Айленд» в Пакистан, Грузію та Коста-Ріку, допомагаючи підвищити безпеку на морі для цих націй. Я впевнений, що ці кораблі також відслужать чудову службу у Військово-морському флоті України. В умілих руках ці катери є багатосторонніми і дуже ефективними. Їхній персонал може допомагати при стихійних лихах, захисті життів на морі та оборонних операціях», – розповів він.

Як пообіцяв Макалістер, співробітники Берегової охорони проведуть тренування для особового складу Військово-морських сил України, щоб підготувати їх до управління катерами.

«Мені трохи сумно дивитися, як ці катери залишають нас, але я пишаюся тим, що вони стануть важливим елементом забезпечення глобальної безпеки на морі. Ми працюємо разом із нашими українськими партнерами для початку передачі», – сказав віце-адмірал.

Президент України Петро Порошенко, який був присутній на церемонії, вказав на значущість військової допомоги Сполучених Штатів, яка наразі вже перевищила 1 мільярд доларів.

«Ця допомога особливо важлива в час, коли Росія підриває свободу морів і мореплавства в Азовському морі, боягузливо полюючи і залякуючи комерційні кораблі. Наше завдання – переконати Кремль у нашій рішучості щодо захисту берегів України», – заявив Порошенко.

Як повідомив журналістам перед початком церемонії начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук, українські військово-морські сили зможуть використовувати патрульні катери класу «Айленд» вже восени 2019 року.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес заводу президента «Кузня на Рибальському», що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

В розслідуванні журналісти виявили, що розв’язати бюрократичну тяганину давно було можливо за допомогою ухвалення окремої постанови Кабінету міністрів України. Втім, це відбулось лише у вересні 2018 року.