МВС збільшує присутність в Азовському морі через Росію – Аваков

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України збільшують свою присутність в акваторії Азовського моря через дії Росії, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Як повідомляє прес-служба МВС, він сказав про це 29 вересня, під час відкриття частини водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«Російська Федерація, окупувавши Крим і частину Донбасу, продовжує наступати на наш суверенітет. У тому числі, в межах акваторії Азовського моря. Саме тому ми збільшуємо присутність підрозділів МВС, а саме компоненти Держслужби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби. Для нас принципово важлива безпека узбережжя Азовського моря, нашого судноплавства. Ми не будемо потурати агресивним побажанням країни-окупанта», – сказав міністр.

За його словами, підрозділ укомплектований чотирма плавзасобами. Всього там працюватиме 54 особи. Одне з основних завдань частини – гуманітарне розмінування водних об’єктів і порятунок громадян.

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін нагадав, що у 2014 році донецький гарнізон ДСНС втратив 80% техніки і понад 50% інфраструктури.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

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Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями українсько-російської угоди про статус цього моря 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.