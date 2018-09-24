Чим займається морська охорона Державної прикордонної служби

Чорне і Азовське моря, а також ріка Дунай входять до зони відповідальності нещодавно створеного в структурі Державної прикордонної служби України регіонального управління морської охорони. Які завдання виконуватиме підрозділ – в інтерв’ю Радіо Свобода з начальником регіонального управління морської охорони контр-адміралом Олегом Костуром.

​– В українській частині Азовського моря несуть службу Військово-морські сили і Державна прикордонна служба. Яким чином ви розділяєте зони відповідальності?

– Із ВМС ЗСУ ми працюємо в єдиному комплексі, а розділяємо не зони відповідальності, а скоріше завдання. Щодо наших задач, то це, зокрема, охорона державного кордону й територіального моря (прибережні морські води 12 морських миль завширшки від точки найбільшого виступу – ред.), контроль за порядком використання всіх типів плавзасобів.

Усі міжнародні конвенції, угоди, що діють на морі, починаються з дій правоохоронних органів, поліцейських структур.

Ми – єдині, хто може вийти за територіальне море, висадити наші оглядові групи на будь-яке судно (крім військового корабля) або споруду, що знаходиться поза межами територіального моря або в ньому.

– Яка кількість прикордонних катерів і суден Державної прикордонної служби перебуває зараз в українській частині Азовського моря?

– Кілька десятків. Якщо порівнювати ресурси Прикордонної служби Російської Федерації, котра підпорядкована ФСБ, і наші сили, то так, баланс поки що не на нашу користь. Але треба усвідомлювати, що морську галузь, зокрема і охоронну, ми фактично відбудовуємо з нуля.

– Україна посилює свою присутність на Азові. У Бердянську створюється військово-морська база , до складу якої, зокрема, увійдуть пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець», які напередодні пройшли через Керченську протоку в Азовське море. Чи розгортає додаткові сили на Азові Державна прикордонна служба?

– Працюємо в межах своєї компетенції, можливостей, завдань. Удосконалюємо наші бази в Маріуполі, Бердянську, Генічеську. Працюємо над посиленням як пунктів базування, так і наших підрозділів, катерного складу.

– Нові прикордонні катери очікуєте?

– Розраховуємо, що найближчим часом (орієнтовно упродовж місяця) до несення служби на Азові приєднається новозбудований катер вітчизняного виробництва.

Екіпаж відбуває до місця його будівництва і готується до державних випробувань з подальшим введенням катера до бойового складу Морської охорони ДПСУ. Катери такого проекту у нас вже є, але цей ми доопрацювали.

24 вересня в Одесі завершились двотижневі тренінги, які для співробітників підрозділу дій на воді морської охорони ДПСУ проводили фахівці з тактичного дайвінгу із Сполучених Штатів Америки.

Раніше група українських дайверів пройшла первинне навчання на базі Прикордонного патруля США у Флориді.

В грудні 2017 року спецпідрозділ в структурі Морської охорони Державної прикордонної служби отримав спеціалізоване обладнання та спорядження у рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Посольства США в Україні.

Керівник Програми, співробітник Посольства США в Україні Джеймс Джонс (сам у минулому водолаз – ред.) зазначив, що «за багатьма параметрами воно є надсучасним».