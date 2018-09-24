Як західні аналітики реагують на створення Україною бази ВМС в Азовському морі

Росія всупереч міжнародним нормам «націоналізує та приватизує» Азовське море, тому посилення оборонних та безпекових потужностей України на Азові – це її суверенне право. Так реагують західні політики та експерти на оголошену ініціативу створення нової української військово-морської бази в цьому регіоні. Чи сприятиме цьому Захід і НАТО? Думки аналітиків з Брюсселя.

«Тенденція збільшення військової присутності та перетворення Азовського моря на «одвічне російське озеро», триває вже не перший рік, – каже Радіо Свобода голландський експерт із питань безпеки й автор книги «Війни Путіна» Марсель Ван Херпен.

Українці мають рацію, бо демонструють свої права на цю територію

На його думку, Україна повинна твердо наполягати на тому, що Азовське море – це відкритий міжнародний водний простір, куди українські човни та військово-морський флот повинні мати вільний доступ.

«Створюючи там військову базу, українці мають рацію, бо демонструють свої права на цю територію. Зрештою, це не лише справа України, а й НАТО та США, адже йдеться про міжнародні води, норми користування якими повинні поважатися», – каже експерт.

Він переконаний у тому, що натовські військові кораблі мають також з’явитися на Азові. Ван Херпен зазначає, що акваторія Азовського моря «поступово перетворюється на новий міжнародний центр напруження та російської агресії в регіоні».

​Ауштрявичус: потужна Україна – це стримувальний ефект для Росії

Конфлікт, розгорнутий Росією та її ставлениками на Донбасі «вже йде і на землі, і у повітряному та водному просторах», каже Петрас Ауштрявичус, євродепутат-ліберал від Литви.

Україна має цілковите суверенне право використовувати Азовські води

«Російська стратегія у принципі відкидає українське суверенне право на самооборону та національну безпеку. Будівництво Керченського мосту значно ускладнило цю безпеку в регіоні Азова, який Росія «націоналізує та приватизує». Україна має цілковите суверенне право використовувати Азовські води як у економічному сенсі, так і для посилення своєї національної обороноздатності та забезпечення суверенності вздовж берегової лінії», – наголошує європейський парламентар.

Посилення потенціалу українських сил оборони та безпеки на землі, в повітрі та на морі – в інтересах Заходу, стверджує Ауштрявичус.

«Потужна Україна матиме стримувальний ефект для російської агресивної політики. Вона створює можливості для недопущення просування Росії далі в бік інших сусідніх держав. Тож, чим більше Захід допомагатиме українцям, тим більше це сприятиме вирішенню та припиненню конфлікту», – вважає євродепутат від Литви.

Азов – новий осередок напруги

Москва часто звинувачує інших у тому, що протиправно чинить сама, тож немає нічого дивного у тому, що Росія так збуджено реагує на ідею українців створити нову військово-морську базу в Азовському морі, заявляють у брюссельских експертних колах, спеціалізованих на питаннях безпеки.

На думку Яни Кобзової, політичного директора брюссельського офісу аналітичного центру Rasmussen Global, «понад чотири роки після російської анексії Криму Москва не припиняє мілітаризацію цього регіону.

Тепер, каже експерт, коли Україна заявила про наміри розмістити свої військово-морські сили у Азовському морі, «тобто у водах, які їй законно належать, Росія буде звинувачувати українців у тактиці, задля ескалації конфлікту».

Оскільки на сході України протистояння з Росією триває, Азовське море останнім часом стало новим осередком напруження. Росія збільшує свою військову присутність у морі, тож і Київ оголосив про плани створення нової військово-морської бази, яка повинна стати цілком операційною до кінця року.

На останньому саміті НАТО в Брюсселі цього літа лідери країн альянсу та України висловили свою стурбованість тим, що Росія продовжує мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів, створює додаткові загрози незалежності України та підриває стабільність у всьому регіоні.

«Лідери засудили будівництво та часткове відкриття Росією мосту через Керченську протоку між її територією та незаконно анексованим Кримом, що є ще одним порушенням суверенітету й територіальної цілісності України, включаючи порушення її навігаційних прав у її ж територіальних водах», – йшлося в підсумковій декларації Північноатлантичної ради, що є вищим керівним органом НАТО.

Порошенко вітає перші кораблі нової бази ВМФ на Азові

У понеділок Президент України Петро Порошенко привітав вихід в Азовське море двох українських військових кораблів, які стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові, про це глава держави написав у Facebook.

«Вітаю наші військові кораблі – пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» – з виходом в Азовське море. Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові», – зазначив Порошенко.

Він також подякував екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ.

20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі, повідомила прес-служба органу.

«Йдеться про посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угруповання ВМС ЗСУ, розбудову відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо», – заявили в РНБО.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.

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