Росія готує масштабні військові навчання в Криму

Більше 50 літаків та близько десяти кораблів Чорноморського флоту візьмуть участь у навчаннях на півдні сусідньої Росії та в анексованому Криму. Про це в понеділок 24 вересня заявив начальник прес-служби Південного військового округу Росії Вадим Астафьєв.

«У спільних навчаннях візьмуть участь понад тисяча військовослужбовців об’єднання (4-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони) і буде задіяно більше 50 літаків дальньої, оперативно-тактичної, штурмової авіації, в тому числі літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50, надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, а також близько десяти кораблів Чорноморського флоту», – цитує Астафьєва державна інформаційна агенція Росії ТАСС.

Навчання в анексованиму Криму триватимуть тиждень. Зокрема, ескадрильї винищувачів Су-30СМ і бомбардувальників Су-34 застосують ракети і бомби проти умовних цілей в районі полігонів Опук і Чауда.

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Після анексії Криму в 2014 році фактична російська влада регулярно проводить військові навчання на півострові. В Генеральному штабі України дії російських військових на півострові вважають незаконними.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.