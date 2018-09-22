В анексованому Криму відкрили кінофестиваль «Євразійський міст»

Російський кінофестиваль в анексованому Криму «Євразійський міст» відкривали за посилених заходів безпеки, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відкриття відбувалося в ялтинському театрі імені Чехова, перед входом в який організували червону доріжку. Як і минулого року, графік церемонії був порушений: чекали на гостей, які стояли в ялтинських заторах.

Підходи до червоної доріжки і будівлі театру обгородили парканами. Охороняли будівлю російська поліція, члени кримської «самооборони» і співробітники російської Федеральної служби охорони, оскільки на відкритті був присутній голова російського парламенту Криму Володимир Константинов.

На виході з червоної доріжки в будівлі театру встановили рамку металошукача. Через неї проходили всі гості.

Раніше повідомлялося, що російський режисер і актор Микита Михалков, який ініціював проведення в Ялті кінофестивалю «Євразійський міст», не зміг приїхати на його відкриття через спортивну травму.

Минулого року другий «Євразійський міст» обійшовся бюджету анексованого Росією Криму в 13 млн рублів (близько 5,8 млн гривень – ред.).