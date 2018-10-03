У ситуації на Азові НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною – генсекретар альянсу

Союз НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною, бо усвідомлює дестабілізаційну діяльність, яку розгорнула Росія своєю військовою присутністю в Азовському морі, та перешкоди, які вона чинить руху українських кораблів. Про це перед засіданням міністрів оборони 29 держав НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар цієї військово-політичної організації Єнс Столтенберґ.

«Ми бачимо, які перешкоди руху суден чинить російська військова присутність в Азовському морі, в Криму та будівництво нею мосту. Все це є завадою нормальному судноплавству. Продовжується кампанія, що націлена на підрив стабільності в Україні. Оскільки ми підтримуємо українську стабільність, суверенітет і територіальну цілісність, ми стоїмо з Україною пліч-о-пліч», – заявив Столтенберґ.

Читайте також: «НАТО проведе найбільші навчання за 15 років​»

Водночас він не підтвердив конкретну натівську підтримку та ведення переговорів між Києвом та альянсом навколо ситуації в Азовському морі.

Натомість керівник НАТО вкотре наголосив, що всі члени альянсу «солідарні з Україною, не визнають незаконної анексії Росією Криму та продовжують їй надавати практичну й політичну підтримку».

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, – у першу чергу прикордонників, – які, користуючись формулюваннями українсько-російської угоди про статус цього моря 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.

Читайте також: «Українсько-російський договір про Азов: продовжити неможливо денонсувати. Де ставити кому?​»

На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Український військово-морський флот через чотири роки після початку російської агресії почав формування своєї бази в Азовському морі. У вересні кораблі туди перекидали спочатку по суші, а потім і по морю. Крім того, США офіційно передали Україні два патрульні катери класу «Айленд».