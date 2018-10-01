США проти Росії: як далеко може зайти протистояння?

Гості програми «Ваша Свобода»: Борис Тизенгаузен, експерт-міжнародник; Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень; Олександр Гольц, російський військовий експерт.

Військово-морський флот США здатен блокувати Росію у разі необхідності, щоб вона не монополізувала енергопостачання Близького Сходу, як це вже є у Європі. Принаймні про це заявив міністр внутрішніх справ США Райана Зінке у викладі видання Washington Examiner. Зінке запевнив, що США з їхнім флотом можуть бути впевнені, що морські шляхи відкриті. На відміну від МВС інших країн, у США це відомство опікується питаннями землекористування, а не правоохоронною діяльністю. Райан Зінке раніше понад 20 років прослужив у спецпідрозділі ВМС США «морські котики».

Олександр Лащенко: Пане Тизенгаузен, на ваш погляд, це протистояння США і Росії до якої фази може дійти?

Борис Тизенгаузен: Я розділив би ці два напрямки – санкційний і заяву міністра внутрішніх справ США. Міністр внутрішніх справ – незвичний міністр внутрішніх справ, не як у нас. Він займається землекористуванням, питаннями індіанців у США – суто внутрішнє міністерство. І міністр внутрішніх справ не має повноважень робити такі заяви щодо зовнішньої політики. Я думаю, що це особиста точка зору міністра внутрішніх справ і не більше.

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Курс санкційного тиску на Росію тільки посилюватиметься

Зрозуміло, що Росія відповіла у своєму ж репертуарі, що така блокада рівносильна війні і взагалі це повна маячня. Росія працює по відпрацьованому вже роками сценарію. По-перше, «сам дурень» – коли Росія нічого не може відповісти, обвинувачує інші держави. Все абсолютно є передбачуваним у зовнішній політиці Росії.

А США дотримується своєї санкційної політики. Курс санкційного тиску тільки посилюватиметься. Росія в принципі не демонструє жодних просувань щодо вирішення питання в Україні, ані по Криму і поводиться абсолютно нахабно, у своїй манері, як вона зазвичай і робить – демонстрація отруйників, спроби перевести в якесь «гумористичне» русло взагалі всю цю ситуацію.

​Що зараз відбувається з Росією, є абсолютно закономірним. Цивілізоване міжнародне співтовариство підключається. Раніше Росії все сходило з рук. Війна за енергетичний сектор буде реальною. США анонсували санкційні пакети не тільки стосовно російських компаній, які займатимуться цим проектом, але й щодо європейських компаній, які з ними співпрацюватимуть. А це набагато серйозніше.

Час на Донбасі працює на Україну, а в Криму – на Росію

Найближчим часом ми втрачатимемо порти в Бердянську і в Маріуполі. Росія все нахабніше поводить себе. Якщо раніше робили огляд в районі мосту, під яким проходили торговельні судна, тепер – безпосередньо вже в самій акваторії. І кілька днів тому російська Держдума ухвалила рішення, що російська берегова охорона може ці судна на своєрідний штрафмайданчик відправляти і там вже проводити огляд.

Коли немає відкритого конфлікту, то про тебе потихеньку починають забувати. Як не парадоксально, чим довше Росія затягує історію з миротворцями, чим довше вона лишається на південному-сході, тим більшу допомогу ми отримуватимемо від наших закордонних партнерів. Час на Донбасі працює на Україну, а в Криму – на Росію.

– Пане Мусієнко, на вашу думку, можливе протистояння США і Росії – настільки воно вже в такій фазі, що будь-що може статися, будь-який апокаліптичний сценарій є ймовірним?

Блокада з боку Росії українських портів у Чорному морі. Це набагато більша і серйозніша загроза, ніж в Азовському морі

​Олександр Мусієнко: Безумовно, США прекрасно розуміють, що є набагато потужнішими і сильнішими за Російську Федерацію на морі. І вони це використовуватимуть. Ця заява з’явилася неспроста. Кілька тижнів тому в Україні перебував з офіційним візитом міністр оборони Британії, який сказав, що Британія посилюватиме свою військово-морську присутність у Чорному морі якраз через те, що остерігаються блокади з боку Росії українських портів у Чорному морі. А це набагато більша і серйозніша загроза, ніж Азовське море. І це питання зараз всерйоз розглядається і обговорюється.

Не треба применшувати роль Зінке, тому що Дональд Трамп запросив його на посаду, оскільки він є наближеною до нього людиною і розділяє республіканські цінності. І це міністерство займається геодезією і надрами в США, тобто дає дозволи і ліцензії на розробку шельфу для, зокрема, і сланцевого газу. І ця заява з’явилася через те, що вона дійсно обговорюється зараз в американських і британських безпекових колах дуже активно.

У Росії немає зараз міцних союзів з потужними державами, які в перспективі можуть взяти участь в бойових діях і призвести до третьої світової війни

США вже політично дали чіткі сигнали, що засуджують таку політику Російської Федерації. США постійно проводять навчання з українськими бійцями в акваторії Чорного моря. І літак-розвідник уважно спостерігав, як заходили два судна українські «Донбас» і «Корець» в акваторію Азовського моря. Зараз буде посилення нашої берегової охорони катерами «Айленд», нехай не найновішими і не найкращими, але це хоч щось. І це важливий політичний крок.

Вони (росіяни – ред.) переслідують відразу 2-3 цілі. Проводять навчання своїх військових пілотів в умовах максимально наближених до бойових і прогнозують такі дії. Вони проводять розвідку і вивчають ешелони, повітряні простори противника. Вивчають повітряний простір України і те, що відбувається на землі. І це провокація – подивитися, наскільки далеко здатні зайти сили протиповітряної оборони, і чи здатні вони активно реагувати на всі провокативні прояви. Поки що військові літаки НАТО, зокрема в країнах Балтії справляються з цим завданням.

У Росії немає зараз міцних союзів з потужними державами, які в перспективі можуть взяти участь в бойових діях і призвести до третьої світової війни. Поки вона не може сформувати таких союзників, говорити про те, що може початися величезне глобальне протистояння, я не став би.

– Пане Гольц, на вашу думку, наскільки далеко може зайти воєнне протистояння на морі, на землі між США і Росією? І чи можлива насправді третя світова, чи це просто «страшилка», яка вигідна для демонізації Путіна і не більше?

Олександр Гольц: На жаль, ми зараз стрімко наближаємося до ситуації прямої воєнної конфронтації. Перш за все це відбувається у Сирії, де в одному повітряному просторі діють і американські, і російські літаки. Люди вже мислять категоріями воєнного протистояння. У цьому нічого хорошого.

Путін може іти на компроміси. Питання в тому, чи буде у нього можливість піти на компроміс?

Якщо екстраполювати, на мій погляд, досвід попередньої Холодної війни на нинішні, то ми перебуваємо не в 1970-х і не в 1980-х, коли були зрозумілі правила гри, «червоні лінії», яких не можна перетинати – все, що завгодно, тільки не війна в Європі. Зараз, через 30 років миру, все це забулося. І ми перебуваємо десь у 1950-х. Попереду – Корейська криза, Корейська війна і Карибська криза. Тоді вдалося від прірви відійти і негайно розпочалися переговори про правила гри.

Путін може іти на компроміси. Питання в тому, чи буде у нього можливість піти на компроміс? Будь-яка з цих ситуацій може раптом обернутися глобальним конфліктом.