Тиск на Росію варто зберігати – Олланд

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив 1 жовтня в Києві на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, що Європа має продовжити санкційний тиск на Росію через її політику.

«По-перше, Європейський союз має і надалі підтримувати Україну. По-друге, тиск на Росію варто зберігати, включаючи санкції, які накладені», – цитує французького політика сайт глави української держави.

Франсуа Олланд також зауважив, що із започаткуванням нормандського формату відбулося багато зустрічей і телефонних розмов. «З огляду на ту роль, яку мені судилося зіграти в укладенні цих домовленостей (Мінських угод – ред.), я і досі відчуваю велику відповідальність за впровадження тих угод», – вказав колишній лідер Франції.

Президент України Петро Порошенко 1 жовтня нагородив колишнього президента Франції Франсуа Олланда Орденом Свободи. «Ця найвища державна відзнака символізує нашу безмежну вдячність за ту принципову позицію, яку Франсуа Олланд виявив підтримуючи наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність», – заявив Порошенко.

Франсуа Олланд обіймав посаду президента Франції в 2012–2017 роках. Він брав участь у засіданнях «нормандської четвірки» з приводу врегулювання ситуації на сході України і був одним із ініціаторів європейської реакції на дії Росії в Україні.