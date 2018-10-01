Порошенко нагородив Олланда Орденом Свободи

Президент України Петро Порошенко 1 жовтня нагородив колишнього президента Франції Франсуа Олланда Орденом Свободи.

«Ця найвища державна відзнака символізує нашу безмежну вдячність за ту принципову позицію, яку Франсуа Олланд виявив підтримуючи наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність», – написав Порошенко в Twitter.

Франсуа Олланд обіймав посаду президента Франції в 2012–2017 роках. Він брав участь у засіданнях «нормандської четвірки» з приводу врегулювання ситуації на сході України.

Орден Свободи – державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності держави, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина. З подання президента нагороду вручають як громадянам України, так і іноземцям.