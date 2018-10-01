МЗС Росії протестує проти затримання російського судна в Південній Кореї через санкції США

Міністерство закордонних справ Росії запросило посла Південної Кореї через затримання в цій країні російського судна, на власника якого накладені санкції США, повідомили у відомстві.

Послові зробили подання «через незаконне затримання російського судна «Севастополь» у порту міста Пусан», мовиться в повідомленні.

«Російська сторона вимагає негайно скасувати заборону морської адміністрації Республіки Корея на вихід цього судна з порту», – заявили в міністерстві.

Судно «Севастополь» під прапором Росії затримали в південнокорейському порту Пусан, куди воно зайшло перед тим для ремонту, ще 22 серпня – наступного дня після того, як США оголосили санкції проти двох російських компаній і шести належних їм суден; «Севастополь» належить одній із цих компаній, «Ґудзон» із Владивостока, і є в переліку підсанкційних. Лише кілька днів тому ситуація з цим судном привернула увагу в Росії після того, як компанія-власник судна звернулася до російської влади по допомогу у визволенні «незаконно», як там кажуть, затриманого судна.

Причиною санкцій стали звинувачення в тому, що згадані судна, як заявили в Міністерстві фінансів США, використовували для незаконного порушення санкцій проти Північної Кореї. За даними США, ці судна перевантажували у відкритому морі нафту і нафтопродукти на північнокорейські судна, таким чином порушуючи ембарго Ради безпеки ООН на постачання цих продуктів Пхеньянові.

У Південній Кореї тоді заявили, що здійснять перевірку дій затриманого судна, щоб з’ясувати, чи дійсно воно брало участь у незаконній діяльності на порушення резолюцій Ради безпеки ООН, і вирішать його подальшу долю в консультаціях зі США.

За даними з відкритих джерел, судно китайської побудови 2001 року раніше ходило під прапором Багамських островів і мало інші назви; новий російський власник після окупації Росією українського Криму назвав 2014 року це судно іменем окупованого кримського міста Севастополя.