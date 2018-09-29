У Південній Кореї через санкції затримали судно «Севастополь»

У південнокорейському порту Пусан затримане вантажне судно «Севастополь» судноплавної компанії «Гудзон». Ця компанія перебуває під американськими санкціями, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Міністерство фінансів США заявляє, що деякі російські судна ймовірно здійснюють у відкритому морі нелегальне перевантаження очищених нафтопродуктів північнокорейським одержувачам.

Адміністрація порту Пусан повідомила в листі, що судно затримане на підставі рішення уряду Південної Кореї через впровадженням санкцій США проти компанії «Гудзон». «Севастополь» не може вийти з порту без спеціального дозволу.

Перевантаження на судна КНДР нафтопродуктів у відкритому морі з порушенням санкцій Ради безпеки ООН триває. Таку заяву зробив 27 вересня держсекретар США Майк Помпео на засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорювалася ситуація навколо Північної Кореї.

За словами держсекретаря США, «санкції, запроваджені Радою безпеки ООН щодо Північної Кореї, мають суворо і повністю виконуватися» доти, доки «ми не досягнемо повної, остаточної денуклеаризації, яку можна перевірити».

Компанія «Гудзон» базується в російському місті Владивосток. Те, чому її судно називається іменем окупованого українського міста, сайт компанії не вказує.