Ситуація з можливим відновленням повноважень Росії в ПАРЄ хитка – Ар’єв

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, представник України Володимир Ар’єв в ефірі Радіо Свобода 9 жовтня назвав «хиткою» ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи перед голосуванням, наслідком якого може стати відновлення повноважень делегації Росії в цій організації.

«Тиск дуже великий, сьогодні навіть узяв слово всупереч регламенту генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, він втрутився в дискусію, що викликало обурення багатьох членів асамблеї... Багато хто з промовців каже, що не збирається підтримувати резолюцію щодо змін до регламенту. Ситуація хитка, о 17:30 за Києвом дискусія продовжиться, і одразу за нею відбудеться голосування», – повідомив Ар’єв.

Він додав, що «дві українські поправки були ухвалені комітетом, але вони ще мають бути ухвалені асамблеєю».

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Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.