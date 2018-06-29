Бюро ПАРЄ прискорило розгляд шантажистських вимог Росії – Ар’єв

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи прискорило розгляд «шантажистських вимог Росії» в регламентному комітеті асамблеї, повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

«На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму [президента Росії Володимира] Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень прискорило розгляд шантажистських вимог Росію в регламентному комітеті асамблеї. Усе вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ. Лоббі буде шалене», – пише Ар’єв.

На його думку, шанси, «чи залишиться ПАРЄ поважним органом» становлять «50 на 50».

«У випадку повернення Росії в ПАРЄ у 2019 через цинічну процедуру не бачу потреби далі працювати в самодискредитованій організації. І ми не одні», – заявив Ар’єв.

«Європейська правда» пише, що Бюро ПАРЄ ухвалило терміново розробляти рішення, яке дозволить повернути російську делегацію до роботи в асамблеї. Згідно з рішенням, керівництво асамблеї «взяло до уваги» всі пропозиції, зібрані протягом року надзвичайним комітетом ПАРЄ за участі російської та всіх інших національних делегацій.

«Європейська правда» зазначає, що виокремила із пропозицій ті, які спрямовані на повернення Росії до роботи в ПАРЄ, і доручило регламентному комітету Асамблеї терміново підготувати проект резолюції про зміну правил та процедур ПАРЄ.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через окупацію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі у роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.