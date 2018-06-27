Росії поки що не вдалося повернутися в ПАРЄ, але загроза залишається – Ар’єв

Засідання ad hoc комітету ПАРЄ, від якого Росія сподівалася повернення своєї делегації в асамблею, закінчилося безрезультатно, повідомляє голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Як я і казав раніше, адхок-комітет ПАРЄ, від якого Росія сподівалася швидкого повернення в асамблею, закінчився нічим. Росію не повернули!», – написав він у Facebook.

При цьому, за словами Ар’єва, «небезпека» повернення Росії залишається. «Всі пропозиції, у тому числі ті, які вимагає РФ, надіслали в бюро ПАРЄ, яке буде вирішувати, що з тим всім робити. Далі може бути довга процедура підготовки доповідей. Все вирішиться голосуванням в залі ПАРЄ не раніше ніж за півроку. Ще поборемося!», – додав голова української делегації.

Раніше Ар’єв заявляв, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд почав кампанію з повернення російських делегатів до ПАРЄ.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через окупацію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі у роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.