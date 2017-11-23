Повернення російської делегації в ПАРЄ створить небезпечний прецедент – Береза

​В Парламентській асамблеї Ради Європи говоритимуть про можливість повернення делегації Росії. Подібні дискусії демонструють слабкість Ради Європи перед шантажем Москви, переконана політичний аналітик Марія Золкіна. Водночас член української делегації Борислав Береза визнає: важко змагатися з проросійським лобі, адже представники України в ПАРЄ працюють майже без фінансової підтримки.

Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Арʼєв стверджує, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається зробити все можливе, щоб російська делегація подалася на реєстрацію на 2018 рік, а також щоб із Росії були зняті санкції.

Cитуація може підірвати довіру до всієї Ради Європи, якщо росіянам буде пробачено все, що вони роблять в Україні, в обмін на фінансування

«Ця ситуація може підірвати довіру не тільки до Парламентської асамблеї Ради Європи, а до всієї організації Ради Європи в цілому у випадку, якщо росіянам буде пробачено все, що вони роблять в Україні, в обмін на відновлення фінансування. Все буде вирішуватися, зрозуміло, у січні наступного року. А в Копенгагені зараз є хіба що спроба обговорити це питання, щоб, так би мовити, заміряти температуру по палаті», – прокоментував він, однак зазначив: українська делегація вже попередила, що в разі поступок Росії Рада Європи втратить Київ як свого партнера.

Повернення російської делегації в ПАРЄ створить небезпечний прецедент, впевнений Борислав Береза, позафракційний народний депутат та член делегації України в ПАРЄ.

Повернення Росії надає можливість іншим країнам анексувати будь-яку територію, вбивати представників будь-яких країн, збивати «Боїнги»

«Будь-яке повернення Росії надає можливість будь-яким іншим країнам анексувати будь-яку територію і виплачувати далі гроші, які потрібні Раді Європи, вбивати представників будь-яких країн і далі виплачувати гроші, збивати «Боїнги» і далі виплачувати гроші. І все буде марно, ніхто не буде їх карати за це», – пояснює він в ефірі «Ранкової Свободи». Причому депутат впевнений, що ПАРЄ за бажання могла б прожити і без внеску Росії.

«Якщо ви думаєте, що хтось лобіює Росію з альтруїстичних намірів, то ви не маєте рації. Тому що є сили, які системно відстоюють будь-які інтереси Росії в Європі, але прикриваючись якимись красивими слоганами», – запевняє Береза.

Велика кількість представників розповідають про те, що Росія «няшка» і її треба повертати

Він закликає шукати проросійських лобістів серед тих європейських політиків, хто часто відвідує окуповані території: «Такий пан Гунько, який представляє Німеччину, але там представляє соціалістів, і також велика кількість інших представників, які системно відстоюють інтереси Росії, бувають на Донбасі, бувають в Криму і розповідають про те, що Росія «няшка» і її треба повертати в ПАРЄ».

Ситуація, що склалася, демонструє вправність Москви в маніпуляціях на дипломатичному рівні, впевнена політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

Росія вдається до шантажу Ради Європи тим, що вимагає повернутися і зняти з неї санкції. Рада Європи виглядає достатньо слабко

«Росія вдається до прямого, безпосереднього шантажу Ради Європи тим, що вимагає повернутися і зняти з неї санкції. В цій ситуації Рада Європи виглядає достатньо слабко, тому що політично санкції накладені, але механізмів примусити Росію ліквідувати причину безпосереднього накладання цих санкцій на делегацію російських депутатів – таких механізмів у Ради Європи, в ПАРЄ немає», – констатує експерт.

При цьому найгіршим сценарієм Золкіна вважає такий, за якого Росія остаточно вийде з Ради Європи і таким чином зніме з себе навіть номінальне зобов’язання виконувати рішення цього органу. Водночас зауважує: Росія не хоче з власної ініціативи виходити в ПАРЄ, тож шантажем провокує Раду Європи позбавити себе членства, на що європейські політики наважитись не можуть.

Борислав Береза зазначає: українська делегація має набагато слабшу фінансову підтримку, ніж російська.

Делегація України в ПАРЄ майже не фінансується. А Росія витрачає великі кошти

«Делегація України в ПАРЄ взагалі майже не фінансується. А Росія витрачає дуже великі кошти. Якщо не вкладати гроші у відстоювання своїх інтересів і не фінансувати свою піар-компанію, то дуже важко відстоювати свої інтереси», – визнає парламентар.

Марія Золкіна вважає, що припинення співпраці між Україною та ПАРЄ, про яке українські делегати вже попередили представників Ради Європи – це найбільш радикальний крок з боку Києва, до якого він поки що не готовий.

Україна може вдаватися і до більш м’яких, але не менш дієвих механізмів. Наприклад, до дебатів

«Думаю, що, окрім звичайних регламентних механізмів, які дуже успішно застосовує, Україна може вдаватися і до більш м’яких, але тим не менш, з інформаційної точки зору, не менш дієвих механізмів. Наприклад, до тих самих різного роду дебатів, які організовуються навіть в період між сесіями ПАРЄ», – міркує вона.

На думку Золкіної, українська делегація працює доволі ефективно, і підстав критикувати її роботу вона не бачить. Натомість вказує на те, що українським представникам не вистачає інформаційної підтримки в країнах Євросоюзу. Щодо фінансової складової аналітик переконана, що членський внесок Росії – не найбільші гроші, що фігурують в цій ситуації.

Фінансовий шантаж – це більше про приховану фінансову підтримку окремих депутатів

«Фінансовий шантаж, який застосовує Росія – це тільки формально, на мій погляд, про ті 5-7% бюджету Ради Європи, які взагалі надходили з Росії. Це більше про приховану фінансову підтримку роботи окремих депутатів, окремих груп, які породжують внутрішню корупцію в Парламентській асамблеї», – стверджує Золкіна.

Борислав Береза зауважує: змусити ПАРЄ піти на поступки важливо для Кремля ще й в розрізі внутрішньої політики.

Санкції ПАРЄ завдають великої шкоди російській економіці, і росіяни це розуміють

«Це виключно іміджево: показати своєму електорату, по-перше, що бачите, ми повертаємось в Європу для спілкування на рівних. А по-друге, це дійсно намагання зняти санкції, тому що ті самі санкції виставляє ПАРЄ, ті ж санкції ПАРЄ завдають великої шкоди російській економіці, і росіяни це розуміють», – впевнений він. Саме через Парламентську асамблею Ради Європи, нагадує депутат, можна внести резолюцію, яка послабить антиросійські санкції.

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