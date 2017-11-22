Розмова про повернення російської делегації в ПАРЄ відбудеться без участі росіян – Ар’єв

Дискусія в Парламентській асамблеї Ради Європи про можливість повернення російської делегації відбуватиметься без участі росіян. Про це у Facebook написав депутат Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Зараз далі розмов справа не йде. Поточні дебати в Копенгагені у п‘ятницю мають на меті заміряти температуру в Асамблеї, а не ухвалити якесь рішення… Багато хто проти повернення росіян в ПАРЄ без обмежених прав, якщо РФ не зробить суттєвих кроків щодо деескалації агресії проти України», – наголосив Ар’єв.

«Усе вирішуватиметься у січні, у разі якщо делегація РФ подаватиметься на реєстрацію на 2018 рік (у 2016–17 вона просто не реєструвалась). Тому наразі мета прихильників повернення показати РФ що для них у січні все може скластися без проблем, адже раніше росіяни виставили умову – виключити з регламенту ПАРЄ норму про можливість введення санкцій взагалі», – вказав депутат.

21 листопада інформагенція «Укрінформ» з посиланням на джерела в ПАРЄ повідомила, що на засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Копенгагені 24 листопада можуть обговорити повернення делегації РФ. «Процес залежить від багатьох чинників. Російська Федерація використовує щонайменші можливості для реалізації свого задуму з повернення, відновлення права голосу. Очевидно, що зараз це ще одна спроба», – наголосили в організації.

Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації РФ.