ЄС хоче прискорити ухвалення законодавства про кібербезпеку і нові санкції проти росіян

Європейський союз прискорить ухвалення законодавства щодо кібербезпеки після атаки на Організацію із заборони хімічної зброї і виступає за можливе розширення санкцій проти росіян – про це йдеться в проекті документу, який мають ухвалити на саміті ЄС 18 жовтня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

У тексті, який ще обговорюватимуть країни-члени ЄС під час підготовки до саміту, сказано: «нагадуючи про свої попередні висновки щодо нападу в Солсбері, Європейська рада засуджує ворожу кібероперацію, здійснену проти Організації із заборони хімічної зброї. Такі погрози і напади зміцнюють нашу спільну рішучість продовжувати посилення внутрішньої безпеки ЄС і перешкоджати ворожим діям мереж зовнішньої розвідки на наших територіях».

Попри те, що в тексті не згадується Росія, за даними джерел Радіо Свобода, знайомих із текстом, Москва може бути названа у пізнішій версії.

Деякі західні уряди звинувачують Росію в отруєнні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері в березні цього року, а також у спробі кібернападу на Організацію із заборони хімічної зброї у квітні.

У відповідь на напад у Солсбері міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають затвердити новий режим санкцій, спрямованих на людей та організації, які використовують хімічну зброю.

Імен у документі не наведено, але в ньому вказано, що ЄС «розраховує на швидкий прогрес у притягненні відповідних фізичних і юридичних осіб».

Раніше Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і низка інших країн звинуватили Росію і конкретно військову розвідку (ГРУ) в кібератаки на ОЗХЗ, Міжнародне антидопінгове агентство й інші глобальні і національні організації.