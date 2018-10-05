СБУ: у 2018 році російські спецслужби були причетні до 35 кібератак в Україні

На виконання завдань російських спецслужб зловмисники здійснили 35 кібератак на українські автоматизовані системи та бази даних об’єктів критичної інфраструктури у галузях енергетики, транспорту, зв’язку, банківської сфери, заявила Служба безпеки України.

У СБУ повідомили, що виявили п’ять хакерських угруповань та ідентифікували дев’ять людей, які були задіяні російськими спецслужбами для кібератак.

«Днями колеги зі спецслужб Нідерландів та Великої Британії розкрили масштабну кібероперацію офіцерів ГУ Генштабу Міноборони Росії проти Організації із заборони хімічної зброї. Викриття спецоперації співробітників спецслужб РФ на території ЄС є черговим підтвердженням деструктивної діяльності Москви не лише на території України, але й поширення гібридної агресії Кремля на інші держави», – зазначили в СБУ.

Напередодні Велика Британія і Нідерланди звинуватили російську військову розвідку ГРУ у плануванні, організації і здійсненні низки кібернападів, які відбувалися в усьому світі. Йдеться про широку низку подій – від зламування електронної пошти Демократичної партії США під час президентських виборів 2016 року і до нападів на комп’ютерну мережу світової антидопінгової агенції.

У масштабних кібератаках на західні інституції російське ГРУ також звинуватили США, Канада та Австралія.

У відповідь МЗС Росії застерегло світові столиці від «небезпечних обвинувачень» у кібернападах.