Канада звинуватила ГРУ в кібератаках

Канадська влада звинуватила зовнішню розвідку Міністерства оборони Росії (ГРУ) в кібератаках.

«Сьогодні Канада долучається до своїх союзників в ідентифікації й викритті серії шкідливих кібероперацій, вчинених російськими військовими. Ці акти є частиною ширшої діяльності російського уряду, яка лежить поза межами відповідної поведінки, демонструє нехтування міжнародним правом та підриває міжнародний порядок, заснований на правилах», – заявили в МЗС Канади.

У відомстві підкреслили, що деякі з цих актів стосуються Канади.

«У 2016 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), незалежне міжнародне агентство зі штаб-квартирою в Канаді, публічно повідомило, що хакерська група Fancy Bear / APT28 опублікувала конфіденційні дані атлета на своєму сайті, які вона отримала незаконно із системи адміністрування та менеджменту WADA», – стверджують у МЗС.

Уряд Канади називає ГРУ відповідальним за цей інцидент.

Також Канада звинувачує російську зовнішню розвідку в спробі кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї.

Раніше Британія, США та Нідерланди також звинуватили російське ГРУ в масштабних кібератаках на західні інституції.