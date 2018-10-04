Британія і Нідерланди звинувачують ГРУ у кібернападах у цілому світі

Лондон – Велика Британія і Нідерланди звинуватили російську військову розвідку ГРУ у плануванні, організації і здійсненні низки кібернападів, які відбувалися в усьому світі. Йдеться про широку низку подій – від зламування електронної пошти Демократичної партії США під час президентських виборів 2016 року і до нападів на комп’ютерну мережу світової антидопінгової агенції.

Вперше за час останнього протистояння з Росією Велика Британія безпосередньо звинуватила російську військову розвідку ГРУ у причетності до ворожих дій у всесвітньому кібернетичному просторі. На додаток, британська антитерористична поліція висловила переконання, що двоє агентів ГРУ, підозрюваних у здійсненні нападу із застосуванням хімічної зброї в англійському місті Солсбері, входять до того самого підрозділу ГРУ, що й хакери, які брали участь у кібернападах.

Цей крок британського керівництва став частиною урядової кампанії з метою викрити діяльність Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, яке досі часто називають його колишньою назвою – Головне розвідувальне управління (ГРУ). Саме російська військова розвідка, як вважають на підставі численних доказів, безпосередньо причетна до нападу із застосуванням хімічної зброї у місті Солсбері.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант виступив із заявою, у якій прямо склав на ГРУ відповідальність за низку кібернападів у різних країнах світу.

«Цей «почерк» ГРУ демонструє бажання росіян діяти без жодного огляду на міжнародне право або встановлені норми. ГРУ відчуває при цьому безкарність, діючи без наслідків для Росії», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант.

Британський урядовець додав, що сигнал Лондона Росії чіткий. Британія разом із союзниками готова викривати спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність і дати на них відповідь.

Британське Міністерство закордонних справ – «Форін-офіс» – визначило шість широкомасштабних кібернетичних нападів у цілому світі, здійснених агентами ГРУ в період між 2015 та 2017 роками. Все це, на думку британських дипломатів, вразило багатьох людей у низці країн світу і коштувало національним економікам різних країн мільйони фунтів стерлінгів. Зокрема, згадується напад на виборчу кампанію кандидата у президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон.

На додаток, стало відомо, що російські шпигуни намагались здійснити напад на комп’ютерну мережу британського «Форін-офісу», а також на комп’ютери британського центру досліджень хімічної зброї у Портон-Давн, який веде справу отруєння російською нервово-паралітичною речовиною «новачок» в англійському місті Солсбері.

Нідерланди теж мають дані про російські кібернапади

Паралельно до цього влада Нідерландів заявила, що нідерландські фахівці з кібернетичної безпеки стали на заваді проникненню агентів ГРУ в комп’ютерні системи центру Організації за заборону хімічної зброї, що працює в нідерландській Гаазі. Було оприлюднено паспортні фото чотирьох людей, трьох російських хакерів та їхнього ватажка з ГРУ, які прибули до нідерландського аеропорту «Схіпхол» рейсом із Москви 10 квітня цього року. Якраз у той час організація розслідувала, зокрема, застосування російської хімічної зброї при отруєнні в Солсбері.

Британський посол до Нідерландів Пітер Вілсон також оприлюднив інформацію щодо того, як ГРУ намагалось перешкоджати ходу розслідування справи про збиття росіянами пасажирського літака рейсу МН17 над східною Україною.

Щодо нападів на британські цілі, керівництво Британії вказує на те, як 2016 року потужний кібернетичний напад росіян призвів до витоку інформації про певну кількість всесвітньо відомих спортсменів. Напад на базу даних Всесвітньої антидопінгового агентства (WADA) стався буквально по тому, як російським легкоатлетам було заборонено брати участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро з причини систематичного застосування допінгу спортсменами в Росії.

Поміж решти російських кібернападів також згадується атака на неназвану невелику телекомпанію, яка базується у Великій Британії, скриньки електронної пошти якої було зламано і викрадено листування співробітників тієї компанії. Тут також усі докази, як на британських фахівців, вказують на причетність агентів ГРУ.

Так само у заяві британського керівництва згадується напад із метою здобуття викупу, який отримав назву Bad Rabbit, що, у свою чергу, вразив низку різних країн на кількох континентах. Йдеться, зокрема, про Україну, Німеччину, Болгарію, Туреччину та Японію. Як приклад наводиться кібернапад на одеський аеропорт та метро столиці України.

Ціна агресивної поведінки Росії лише збільшуватиметься

Британський Форін-офіс чітко визначив 12 хакерських груп, які, на думку британських фахівців із кібернетичної безпеки, діють у співпраці з ГРУ. Серед цих груп є і так званий «Кібернетичний халіфат» – група, яка стверджує, що має прямий зв’язок із угрупованням «Ісламська держава». «Кібернетичний халіфат» здійснив кібернапад на французьку телекомпанію TV5Monde.

Професор Малколм Чалмерс із Королівського інституту служб безпеки заявив, що визначення причетності ГРУ до низки нападів дорого обійдеться Росії. У той час, як економіка Росії занепадає, постає перспектива ще швидшого занепаду у світлі очікуваних тепер нових економічних санкцій.

«Ми просто всім цим збільшуємо кошт таких кроків для Росії. Чим більше інформації ми зберемо, тим більше світла ми проллємо на темну діяльність ГРУ, показавши Росії, чого саме коштуватиме їй ця діяльність», – заявив він.