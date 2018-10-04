НАТО: Росія має припинити «грубі спроби» підірвати демократію через кібератаки

Держави-союзниці НАТО виступили на боці урядів Нідерландів і Великої Британії й закликали Росію припинити «грубі спроби підірвати міжнародне право й інституції» через кібернетичні атаки. Про це у штаб-квартирі НАТО заявив голова цієї організації Єнс Столтенберґ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Так само, повідомив Столтенберґ, держави Альянсу закликали Москву припинити свою «безрозсудливу модель поводження, включаючи застосування сили проти сусідів, спроби втручання у виборчі процеси і широкомасштабні дезінформаційні кампанії».

Генеральний секретар НАТО пояснив, що Нідерланди 4 жовтня на засіданні Північноатлантичної ради відзвітували перед міністрами оборони країн НАТО щодо кібернетичних атак на представництво Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі.

«Операція була проведена ГРУ, російською військовою розвідкою, але була припинена нідерландськими спецслужбами у партнерстві з Великою Британією. Крім того, Велика Британія визначила, що ГРУ стояла за цілою низкою кібератак у всьому світі. Це подіяло на громадян багатьох країн, включаючи Росію, і спричинило величезні економічні втрати», – заявив Столтенберґ.

У відповідь, зауважив керівник блоку, НАТО буде продовжувати зміцнювати свою оборону і заходи стримування, щоб боротися з гібридними загрозами, в тому числі і в сфері кібербезпеки.

«Сьогодні міністри оборони НАТО обговорили прогрес, досягнутий у створенні нового Центру кібернетичних операцій, який інтегруватиме національні кібернетичні потенціали у наші місії та операції й підтримуватиме нашу кібернетичну стійкість», – повідомив Єнс Столтенберґ.

Серйозну стурбованість з приводу спроби Росії підірвати роботу Організації з заборони хімічної зброї, яка є поважною міжнародною організацією і працює на території Нідерландів, висловили і голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні й голова Європейської ради Дональд Туск.

«Цей агресивний акт демонструє зневагу до поважної місії Організації з заборони хімічної зброї, яка працює над знищенням зброї в усьому світі за мандатом Організації Об’єднаних Націй», – заявили представники ЄС.

Засуджуючи дії Росії, які підривають міжнародне право і міжнародні інституції, ЄС запевнив, що буде у кібернетичному сенсі «продовжувати зміцнювати стійкість своїх установ, а також своїх держав-членів та міжнародних партнерів і організацій».

4 жовтня влада Нідерландів заявила, що в квітні з країни видворили чотирьох росіян, співробітників російської розвідки, підозрюваних у спробі втрутитися в роботу організації із заборони хімічної зброї і в міжнародне розслідування у справі про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.

У посольстві Росії в Нідерландах відмовилися коментувати повідомлення.