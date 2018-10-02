Представниця США в НАТО: за необхідності Вашингтон може ліквідувати ракетну систему Росії

В разі необхідності Сполучені Штати розглянуть можливість знищення російського ракетного комплексу, який, на переконання американської влади, Москва розбудовує, порушуючи угоду про ядерну зброю. Таку заяву зробила в Брюсселі постійна представниця США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

Вона закликала Росію припинити розробку ракет 9М729, що є, на думку Вашингтону, порушенням договору між США та СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року.

За словами Хатчісон, США зберігають відданість дипломатичному шляху вирішення проблеми, проте можуть розглянути і варіант військових дій в разі потреби.

«Буде вжито контрзаходів (Сполученими Штатами – ред.), щоб ліквідувати ракети, які Росія розробляє з порушенням угоди. Їх взяли до уваги», – зазначила вона.

Наразі в МЗС Росії цю заяву не коментували. Раніше Москва заперечувала порушення угоди.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію виконувати угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Учасники взяли на себе зобов’язання не виробляти, не випробовувати і не розгортати наземних балістичних і крилатих ракет середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності.