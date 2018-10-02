Клімкін: є підозри, що Росія перемістила в Крим ядерну зброю

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підозри, що Росія могла розмістити в анексованому Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для цього. Про це Клімкін сказав 1 жовтня у вечірньому ефірі кримськотатарського телеканалу ATR.

«Що там (на окупованому півострові – ред.) є, ми до кінця не знаємо. У нас є обґрунтовані підозри, що там може бути і ядерна зброю, або, щонайменше, інфраструктура для ядерної зброї», – сказав Клімкін.

Депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Андрій Козенко, коментуючи висловлювання Клімкіна, заявив російській інформагенції «РИА Новости», що «страх нацистського керівництва сусідньої країни цілком обґрунтований, адже Росія має озброєння, яке істотно перевершує за силою будь-яку країну».

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Україна, США, Росія і Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки. Країни-гаранти у 2014 році не змогли запобігти анексії Криму та збройному конфлікту на Донбасі.