Росія протестує проти планів Британії посилити військову присутність в Арктиці

Російське посольство у Лондоні заперечує проти планів британської влади посилити військову присутність в Арктиці наступного року для протидії зростанню загрози з боку Росії.

«Закликаємо британську владу, яка останнім часом активно просуває концепцію «Глобальної Британії», реалізовувати свої амбіції в інших сферах. Нічим не виправдані плани нарощування Великою Британією військової присутності біля безпосередніх кордонів Росії спричинять лише створення нікому не потрібної напруженості», – цитує представника російського посольства російське державне агентство ТАСС.

За його словами, «Росія й інші арктичні країни розглядають регіон як простір для конструктивної взаємодії, там немає і не повинно бути потенціалу для конфліктів».

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1 жовтня британський міністр оборони Ґевін Вільямсон заявив виданню The Telegraph, що Британія в наступному році відправить 800 військовослужбовців до Норвегії, де буде розгорнута нова військова база. Він назвав цю операцію частиною «стратегії оборони Арктики» від імовірної російської загрози.

Голова відомства сказав, що Сполучене Королівство відреагує на зростання активності російських підводних човнів у регіоні, яка, за його словами, «близька до рівня часів Холодної війни».

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Разом із британськими військовими на новій базі в Норвегії розмістяться солдати США, Норвегії й Нідерландів – загалом три тисячі військовослужбовців. Вони візьмуть участь у майбутніх військових навчаннях – найбільших з часів закінчення Холодної війни. У них будуть задіяні 40 тисяч військових з більш ніж 30 країн – членів і партнерів НАТО.

Маневри пройдуть в жовтні і листопаді. 130 літаків, 70 кораблів і понад 10 тисяч транспортних засобів візьмуть участь в реалізації сценарію оборони проти гіпотетичного вторгнення біля берегів Норвегії.