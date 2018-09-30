Велика Британія планує відправити 800 військових до Арктики через російські субмарини – ЗМІ

Велика Британія планує розширити свою військову присутність на тлі «російської агресії» – про це міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон розповів британському виданню The Telegraph.

За словами Вільямсона, які газета опублікувала 29 вересня, британський уряд розглядає можливість розробити нову «стратегію оборони в Арктиці» і розгорнути військову базу на півночі Норвегії, відправивши туди 800 військових.

Урядовець наголосив, що Росія «підвищила активність своїх підводних човнів», тож і Велика Британія мусить засвідчити власну присутність в цьому регіоні.

Крім того, додає Вільямсон, свою роль відіграє і танення великих арктичних льодовиків, яке може дозволити Росії діяти активніше та відкрити доступ до покладів нафти під льодовим покровом в Арктиці.

Читайте також: «Британський прапор над Чорним морем​»

Стратегія, за словами Вільямсона, полягає в тому, щоб забезпечити Великій Британії здатність моніторити дії російських підводних човнів.

«Якщо ми хочемо захистити свої інтереси на, по суті, нашому задньому подвір’ї, це саме те, що нам варто зробити», – стверджує він.

На його думку, такі дії виправдані поведінкою Москви.

«Ми бачимо, що активність російських підводних човнів близька до того рівня, який спостерігався протягом Холодної війни, і саме час почати відповідати», – зауважив міністр оборони.

У листопаді 2018 року Велика Британія відправить три тисячі військових на навчання НАТО в Норвегії, до яких будуть залучені загалом 40 тисяч людей. Це найбільші навчання такого ґатунку з часів Холодної війни.

17 вересня 2018 року Ґевін Вільямсон відвідав Україну і побував у прифронтовій зоні на Донбасі. Виступаючи у Києві, він висловив переконання, що Україна і Велика Британія мають справу зі спільними викликами.