Аналітики: «Ми на порозі нової гонки озброєнь»

Майк Екель

Після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що новий російський арсенал зброї спрямований на протидію загрозам з боку США, експерти попереджають, що слід чекати нової гонки озброєнь.

«Ми на порозі нової гонки озброєнь»

Експерти та аналітики з контролю над озброєннями попереджають: навіть якщо нова гонка озброєнь ще не розпочалася, то, ймовірно, вона вже наближається.

Президент Росії Володимир Путін привернув увагу політиків, військових експертів та законодавців зі всього світу – від Вашингтона до Москви. В його оголошенні йшлося про те, що Росія розробила нову стратегічну зброю, включно з ядерною ракетою, здатною, за його словами, літати на надто довгі відстані та ухилятися від протиракетної оборони США.

«Ніхто тоді нас не слухав», – заявив Путін першого березня у своїй промові перед сотнями законодавців та інших високопосадовців, яку транслювали на телебаченні. «Що ж, слухайте зараз», – сказав російський президент.

Москва і Вашингтон, які в сукупності володіють близько 93 відсотками світової ядерної зброї, насправді обидва запровадили чіткі зміни в політиці щодо своїх арсеналів.

«Ми дійсно бачили розворот, особливо протягом останніх десяти років, коли режим контролю над озброєннями, який ми успадкували з часів Холодної війни, перебуває під знаком запитання», – повідомив Джон Бейкер, аналітик та стратег в Ploughshares Fund.

«Ми на порозі нової гонки озброєнь», – попередив експерт.

«Ми прокидаємося лише зараз»

Путін вихвалявся ядерною зброєю, включно з підводним дроном і низьколітною крилатою ракетою. Ці види озброєнь Путін представив під час майже двогодинної промови, яку супроводжували комп’ютерна анімація та кадри запуску ракет.

Але Матью Кроніг, професор Джорджтаунського університету та автор книги «Логіка американської ядерної стратегії», припустив, що США та Росія вже й так перебували в гонці озброєнь, не дивлячись на те, усвідомлював це Вашингтон чи ні.

«Росія перебуває в стані гонки озброєнь із США вже протягом останнього десятиліття, і ми лише зараз починаємо усвідомлювати цей факт. Тому, можливо, ми входимо в нову гонку озброєнь, але це не найгірший можливий результат», – сказав Кроніг.

«А ось найгірший результат – це нічого не робити, у той час як суперник створює зброю для агресивних дій проти вас і ваших союзників», – зазначив експерт.

Деякі аналітики ставлять під сумнів працездатність нової російської зброї. Як мінімум в одній новинній доповіді США згадали неназваних представників розвідки, які нібито стверджують, що одна така тестова модель нещодавно взагалі розбилася в Арктиці.

«Дійсно, схоже на те, що вони випробували цю штуку. І цілком імовірно, що ця концепція спрацювала. Але незрозуміло, наскільки вона наблизилася до справжньої (придатної для використання) зброї, – заявив Радіо Свобода Павел Подвіґ, швейцарський дослідник російського озброєння.

Стівен Шварц, аналітик і автор книги «Витрати та наслідки ядерної зброї США», зазначив, що конструкція ядерної крилатої ракети нагадує американську зброю, яку тестували ще в 1950-1960-х роках.

«Зрозумійте, що все, що я сказав сьогодні, – це не блеф», – наголосив Путін.

Тим часом Подвіґ застерігає проти проведення паралелей зі зброєю, яка визначала американсько-радянські відносини у 1950-80-х роках.

«Це не гонка озброєнь у тому сенсі, що вона не порушує якийсь баланс і не призведе до кількісного збільшення ракет або боєголовок. Але ці системи, безсумнівно, ускладнять ситуацію і посилять ймовірність виникнення непередбачуваних ситуацій. Їх також досить складно внести в систему контролю над озброєннями», – розповів він РВЄ/РС.

«Я думаю, що нам доведеться пройти через період, коли люди повинні будуть усвідомити, що ситуація стає небезпечною і треба діяти. Тому я сподіваюсь, що ми переживемо це в довгостроковій перспективі, але в найближчій перспективі ситуація погіршиться», – зазначив експерт.

Путін багато скаржився на Договір проти балістичних ракет, який скоротив здатність Москви та Вашингтона розробляти системи протиракетної оборони. Договір 1972 року був однією з найважливіших угод під час Холодної війни.

У 2002 році тодішній президент США Джордж Буш вийшов з договору в односторонньому порядку. Путін поскаржився на те, що рішення було «помилковим», але заявив, що Москва мало що могла з цим зробити.

З тих пір американські інженери суттєво вирвалися вперед з системами протиракетної оборони. Москву розлютило те, що США розмістили елементи таких систем в країнах Східної Європи. Нинішній президент США Дональд Трамп закликав виділити 12,9 мільярдів доларів на програму протиракетної оборони у бюджеті на 2019 рік.

Американську систему протиракетної оборони «Іджис» високопосадовці в США наполегливо називали неефективною проти російського величезного арсеналу, і саме це Росія процитувала як наближення краху іншого договору часів Холодної війни – Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року.

Росія розгорнула ракети, прямому порушуючи цей договір, стверджують посадові особи США. Це спричинило до зростання кількості закликів республіканських законодавців та появу рядку в оборонному бюджеті США для розробки нової американської крилатої ракети.

​«Непотрібний та дестабілізуючий шлях»

В щорічній промові Трамп закликав Конгрес США «модернізувати та перебудувати наш ядерний арсенал».

«Путін обґрунтував створення нової зброї здебільшого в рамках недотримання американцями обіцянок щодо контролю над озброєннями та параної про американські системи протиракетної оборони», – зазначив Кінґстон Рейф, аналітик Асоціації контролю над озброєннями.

Він попередив, що Росія та США йдуть «непотрібним та дестабілізуючим шляхом».

Путін також згадав і про нещодавно оприлюднений Трампом Американський огляд ядерних сил – політичний документ, в якому йдеться про те як і коли Вашингтон використовуватиме ядерну зброю. Огляд, здається, послабив керівні вказівки щодо її використання, в тому числі шляхом розгортання ядерної зброї слабкої сили для обмежених ударів.

«Ми будемо розцінювати будь-яке використання ядерної зброї проти Росії та її союзників незалежно від того, наскільки вони будуть могутніми, з низькою, середньою чи іншою потужністю, як ядерний напад, – сказав Путін. – Це призведе до негайної відповіді з усіма наслідками, що випливають».

Інший основний договір щодо озброєнь, який регулює американсько-російські ядерні арсенали, Про заходи для подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння, підписали у 2010 році Барак Обама та Дмитро Медведєв.

Недавно обидві країни оголосили, що виконали договірні зобов’язання скоротити свої арсенали.

Але термін дії договору добігає кінця в 2021 році. Зростання гніву в Конгресі щодо політики Кремля в Європі, на Близькому Сході та в інших місцях у поєднанні з очевидним захопленням Трампа американською зброєю означає, що зростають і побоювання про те, що термін дії договору закінчиться відміною будь-яких обмежень на озброєння.

В новому документі, опублікованому Асоціацією контролю над озброєннями ще до промови Путіна, Мадлін Крідон, колишній працівник Національної адміністрації США з ядерної безпеки, зробила висновок, який випливає з нинішньої тенденції.

«Якщо коротко, то підготуйтеся до нової гонки озброєнь», – сказала вона.