«Ми повністю готові»: у Пентагоні заявили, що не здивовані заявою Путіна про ядерну зброю

У Міністерстві оборони США заявили, що не здивовані заявами російського президента Володимира Путіна про нову ядерну зброю. Як заявила речниця Пентагону Дана Вайт, військові США готові захищати свою країну.

«Ми не здивовані заявами, і американський народ має бути певен, що ми повністю підготовлені», – сказала Вайт.