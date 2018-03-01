«Ми повністю готові»: у Пентагоні заявили, що не здивовані заявою Путіна про ядерну зброю

У Міністерстві оборони США заявили, що не здивовані заявами російського президента Володимира Путіна про нову ядерну зброю. Як заявила речниця Пентагону Дана Вайт, військові США готові захищати свою країну.
«Ми не здивовані заявами, і американський народ має бути певен, що ми повністю підготовлені», – сказала Вайт.
Вона додала, що системи протиракетної оборони США в Європі не орієнтовані на Росію, а призначені головним чином для захисту від загроз з боку Ірану, Північної Кореї та інших злісних загроз.
Раніше сьогодні у своєму посланні Федеральним зборам президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росії розроблена малогабаритна надпотужна ядерна енергоустановка для крилатої ракети, яка буде невразливою для систем протиракетної оборони. Путін заявив, що такі «недружні кроки стосовно Росії», як розгортання системи ПРО до кордонів з Росією, «стають неефективними».
16 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Росію бути «відкритою» в питанні дотримання договору між СРСР та США в 1987 році про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF).
Тоді ж він заявив, що хоча ціль НАТО – «це світ без ядерної зброї», Альянс продовжить залишатися ядерним блоком. Він пояснив, що «світ, де Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, це небезпечний світ».
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