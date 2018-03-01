Ми спостерігаємо холодну війну між НАТО та Росією – Жданов 

Переміщення ядерної ракетної зброї до Криму було б важко приховати, стверджує військовий експерт Ігор Козій. Так він прокоментував повідомлення про те, що Росія розмістила на тимчасово окупованому півострові ракетний комплекс стратегічного призначення «Тополь». А фахівець Олег Жданов припускає, що перегони озброєнь між США та Росієюб спрямовані на те, щоб економічно виснажити останню.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков зазначив, що він взагалі не вірить в правдивість подібних даних. Оскільки, на думку експерта, розміщення подібної зброї в Криму взагалі недоцільне.

Росія розмістити гіпотетично якісь заряди ядерні на складах – це для того, щоб показати, що Крим є її територією

«Розміщення у Криму ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення, або це буде «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», не має ніякого значення військового, тобто переваг. Тому чисто з військової точки зору розміщувати його – це повний абсурд. Мені важко повірити, що у Криму була розміщена подібна система. По-друге, ціллю цих систем є не Україна. Міжконтинентальні балістичні ракети створюються для ударів по головному супротивнику гіпотетичному – це Сполучені Штати Америки. У випадку України, Росія має інші системи. Єдине, у що я можу повірити, для чого такі речі може Росія розмістити гіпотетично якісь заряди ядерні на складах – це для того, щоб показати, що Крим є територією Росії. Тобто, розміщуючи ядерну зброю в Криму, вони мітять територію», – припускає Бєлєсков.

«Феодосія-13» свого часу була сховищем, яке обслуговувало ядерні боєголовки

Хоча вся інформація, пов’язана з передислокацією та розміщенням ядерної зброї, повністю секретна, повністю приховати її важко, зазначає військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій. Особливо це стосується установки «Тополь-М», яка, за його словами, сягає 21 метру в довжину.

«Тополь» за своєму конфігурацією – це така здорова бандура, яку просто так не сховаєш. Її треба ще на Кримський півострів затягнути. А що стосується ядерних боєголовок – можу сказати, що «Феодосія-13» свого часу була саме тим сховищем, яке обслуговувало ядерні боєголовки», – сказав Козій в ефірі «Ранкової Свободи».

Він припускає, що установку могли переправити на півострів на борту літака ІЛ-76 або своїм ходом, хоча в такому разі не береться назвати конкретний маршрут.

Крім того, Козій підкреслює, що наявність ядерної зброї ще не означає наявності ядерної боєголовки.

Ядерна боєголовка зберігається окремо, в пересувних чи стаціонарних сховищах

«Як правило, ядерна боєголовка зберігається окремо, в так званих пересувних чи стаціонарних сховищах, які відповідають тільки за те, що цю боєголовку утримують в належному стані. Коли приходить відповідний сигнал, вони їх передають безпосередньо в той підрозділ, який вже її доставляє. Мається на увазі – ракетний, артилерійський, авіаційний чи інший підрозділ», – каже експерт.

Маючи потужну армію, легко вести політичні перемови – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов визнає, що Росія має потребу в ядерній зброї і відновлює об’єкти зберігання ядерних боєзарядів і має необхідну стратегічну авіацію, проте також додає, країни, зацікавлені в контролі за ядерним озброєнням, моніторять ситуацію в Криму.

Ядерний заряд залишає радіоактивний шлейф

«Перемістити пускову установку «Тополь-М» – вже б весь світ про це знав. Що стосується ядерних зарядів – то тут ще простіше, тому що ядерний заряд залишає радіоактивний шлейф, і сьогодні супутники бачать ядерний заряд прекрасно, без будь-яких перешкод, і відслідковують його», – стверджує експерт.

Він сумнівається, що Москва наважиться на переміщення зброї з огляду на потенційну реакцію Заходу.

Росія не піде на такі ризики для себе

«За порушення угоди про нерозповсюдження ядерного озброєння – думаю, (передбачені санкції – ред.) впритул до відключення системи SWIFT. Тому Росія це чудово розуміє і не піде на такі ризики для себе», – міркує він.

Ігор Козій розповідає, що радіус дії «Тополь-М» – близько 12 тисяч кілометрів, тобто, запущена з Криму ракета зможе вдарити по Європі. Однак також додає, що з появою лазерної зброї чи зброї спрямованої енергетичної дії ядерне озброєння може обернутись проти того, хто його має.

Запуск стратегічної ядерної зброї може обернутись протиї держави, яка почне її запускати

«Дуже цікаві пішли тенденції, коли військово-морські сили США отримали таку лазерну установку, коли військово-повітряні сили США до кінця, якщо не помиляюсь, 2018 чи 2019 року хочуть вже мати в себе бойову установку. Зрозумійте правильно, запуск стратегічної ядерної зброї, не тактичної, може обернутись проти тієї держави, яка почне її запускати», – пояснює він.

Олег Жданов також зазначає, що ядерна зброя може виступати скоріше як фактор стримування, ніж реальний інструмент у війні. Крім того, він схильний до думки, що США використовують напругу для виснаження Кремля в довгій перспективі.

Ми спостерігаємо фактично класичну холодну війну між блоком НАТО та Росією

«Один зі способів тиску на Росію – це її активне втягування у перегони озброєнь, яку економіка Росії на сьогодні навряд чи потягне з врахуванням відставання технологій та рівня виробництва. Тому Сполучені Штати намагаються розставити свої сили навколо Росії. Звичайно, Росія починає відповідати, починаючи з політичних заяв і намагаючись якось наростити військову потугу. Ми спостерігаємо фактично класичну холодну війну між блоком НАТО та Росією», – констатує він.

Втім, Ігор Козій не радить сподіватись, що в результаті цього протистояння Росія звільнить окуповані українські території.

«Чи можливо, що Росія піде з України? За цієї влади, боюсь, що ні, і за тим рівнем провладної філософії, який існує – боюсь, що і наступне покоління влади в Росії буде здатне відвернути російську експансію», – визнає він.

Маючи потужну армію, легко вести політичні перемови

Однак Олег Жданов наголошує, що це не привід загальмовувати реформування та посилення української армії.

«Реформа оборонного сектору, збройних сил при сприянні наших партнерів – Сполучених Штатів та країн-членів НАТО – маючи потужну армію, яка здатна вирішити питання військовим шляхом, дуже легко вести політичні перемови. Це все ж основа нашої національної безпеки, і на цьому треба робити основний наголос», – аргументує він.

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