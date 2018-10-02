Росія розгортає нові ракетні системи, чим порушує міжнародні зобов'язання – НАТО

Росія порушує свої міжнародні зобов’язання, включно з ключовою Угодою про ліквідацію ракет малої й середньої дальності, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 2 жовтня, напередодні засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

«Після багатьох років відмов, Росія нещодавно визнала існування нової системи крилатих ракет, яка називається 9М729. Росія не надала жодних переконливих відповідей щодо цих нових ракет. Тож всі країни-союзниці вважають, що Росія цим порушує угоду», – сказав Столтенберґ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, керівник Північноатлантичного союзу пояснив, що згідно з даними США, якими вони поділилися з НАТО, «Росія, розпочавши розгортати цей вид ракет, порушила підписану нею угоду».

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«Ми закликаємо Росію до відкритості й виконання своїх зобов’язань в рамках угоди щодо РСМД. Вона є одним із наріжних каменів європейської безпеки. Коли в 1987 році ця угода була укладена, то це стало величезним досягненням, оскільки заборонило всі ядерні ракети середньої дальності в Європі», – зазначив Столтенберґ.

Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Учасники взяли на себе зобов’язання не виробляти, не випробовувати і не розгортати наземних балістичних і крилатих ракет середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності.