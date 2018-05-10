США безуспішно намагаються примусити Росію виконувати угоду щодо ядерних ракет – Пайфер

Повідомлення про порушення Росією Договору 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середньої і меншої дальності (INF), стороною якого є і Україна, спонукає деяких військових США розмірковувати про вихід з цієї угоди. Про це написав Ганс Крістенсен, директор ядерних програм федерації американських науковців, коментуючи свідчення в Конгресі адмірала Девідсона, кандидата на посаду командувача Тихоокеанського командування збройних сил США (PACOM).

«У той час, як США офіційно підтримують INF, адмірал Девідсон, кандидат на посаду командувача Тихоокеанського командування збройних сил США, говорить Конгресу: «відсутність угоди INF надасть додаткові можливості», щоб протистояти Китаю та іншим. INF, на його думку, несе негативні елементи для США».

Європейські лідери, які підтримують договір, мають зайняти більш активну позицію в переговорах з Путіним з цього приводу, адже стратегія США в цій сфер поки не досягає успіху, переконаний Стівен Пайфер, аналітик аналітичного центру Brookings Institution і колишній посол США в Україні.

«Це ще одна причина, чому європейські лідери, які хочуть захистити Договір INF, мають заявити про це (Меркель планує зустрітись з Путіним наступного тижня в Сочі). Стратегія уряду США змусити Росію знову дотримуватись угоди не досягає успіху. Тепер деякі американські військові керівники бачать переваги в усуненні договору», – написав Пайфер у Twitter.

Договір INF підписаний в 1987 році забороняв всі ракети середньої дальності в США та Радянському Союзі. В результаті його виконання до 1991 року було зруйновано 2 700 ракет.

В 2014 році адміністрація Обами заявила, що Росія випробовує заборонені крилаті ракети. На початку 2017 року військові високопосадовці США заявили, що Росія почала розміщення таких ракет, йдеться в статті Пайфера для аналітичного центру Brookings Institution, виданій раніше цього року.

В грудні 2017 року адміністрація Трампа заявила про кроки у відповідь, включаючи початок дослідження і розробки американських ракет середньої дальності (угода не забороняє дослідницьку та проектну діяльність, яка не включає випробування).

Російські посадовці відкидають звинувачення у порушенні Договору.