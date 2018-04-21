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21 Квітень 2018, Київ 10:12
Новини | Міжнародні

Північнокорейський лідер оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань

Комбіноване фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (л) і президент США Дональд Трамп

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна заморозить випробування ядерної зброї та балістичних ракет і закриє полігон ядерних випробувань. Про це повідомляє інформагентство Yonhap, що у Південній Кореї.

«З 21 квітня Північна Корея зупинить ядерні випробування та запуск міжконтинентальних балістичних ракет», – цитує Yonhap північнокорейські державні ЗМІ.

«КНДР закриє ядерний випробувальний майданчик у північній частині країни, щоб довести свою обіцянку призупинити ядерні випробування», – повідомило офіційне агентство KCNA, передає Yonhap.

Президент США Дональд Трамп відгукнувся на заяву Пхеньяна повідомленням в Твіттері, оцінивши її як «добру звістку і для самої Північної Кореї, і для всього світу», і додавши, що він чекає зустрічі з північнокорейським лідером.

Зустріч Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа очікується в найближчому майбутньому. Точну дату поки не називають.

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