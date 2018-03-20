Командувач ядерних сил США: Росія збільшує розміщення заборонених крилатих ракет

Командувач ядерних сил США, керівник Стратегічного командування Джон Гайтен заявляє, що Росія збільшила розміщення крилатих ракет, які, як заявляють у Вашингтоні, порушують договір 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Під час слухань у комітеті Сенату з питань збройних сил республіканець Деб Фішер запитав, чи збільшує Росія виробництво і розміщення крилатих ракет. Гайтен у відповідь сказав: «Так».

Договір про РСМД вважається знаковою угодою між Сполученими Штатами та Радянським Союзом, яка створила схему перевірки відповідності ядерних арсеналів сторін. Уперше Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію в недотриманні домовленостей ще в 2014 році, хоча експерти розвідки заявили, що нова система в Росії була розроблена ще за кілька років до цього.

1 березня президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс «Сармат», авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануючим крилатим блоком і бойову лазерну установку.

Також він заявив про розробки ядерного озброєння. Президент Росії розповів про малопомітну крилату ракету низького польоту з ядерною бойовою частиною і непередбачуваною траєкторією польоту. Він назвав її невразливою для наявних і майбутніх систем ПРО і ППО. Крім того, Путін звернув увагу на океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами з ядерною енергоустановкою, здатною нести ядерні заряди великої потужності.

У відповідь речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що оборона США і надалі «не матиме рівних», а в Державному департаменті зазначили, що використання згаданих Путіним видів ядерної зброї порушує міжнародні зобов’язання Москви, а саме Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 2 березня заперечив, що Росія порушила будь-які міжнародні пакти з контролю над озброєннями.