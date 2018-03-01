Ядерна зброя, про яку говорив Путін, порушує міжнародні зобов’язання Росії – Держдепартамент США

У Державному департаменті США заявили, що використання згаданих 1 березня президентом Росії Володимиром Путіним видів ядерної зброї порушує міжнародні зобов’язання Москви, а саме Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт.

«Деякі з них (озброєнь – ред.) не відповідають договору РСМД, що особливо нас турбує. Вони (Росія – ред.) не дотримуються договору РСМД з 2014 року, розробляючи ракети середньої дальності наземного базування і крилаті ракети, прямо порушуючи договір», – заявила Науерт.

Вона також зазначила, що Москва «розробляє дестабілізуючі системи зброї вже понад 10 років, порушуючи свої міжнародні зобов’язання».

Науерт заявила, що у Держдепартаменті спостерігали за виступом Путіна перед Федеральними зборами «з великим інтересом».

«Зрозуміло, що було сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені», – сказала Гедер Науерт.

Раніше в сьогодні в Міністерстві оборони США заявили, що американська армія здатна захистити своїх громадян від будь-яких загроз. У Пентагоні зазначили, що системи протиракетної оборони США в Європі спрямований не проти Росії, а для захисту від Північної Кореї, Ірану та інших загроз.

1 березня у своєму посланні Федеральним зборам президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росії розроблена малогабаритна надпотужна ядерна енергоустановка для крилатої ракети, яка буде невразливою для систем протиракетної оборони. Ракетам була присвячена майже половина виступу російського президента. Він заявив, що США відмовлялися вести з Москвою переговори про протиракетну оборону.

Договір про РСМД вважається знаковою угодою між Сполученими Штатами та Радянським Союзом, яка створила схему перевірки відповідності ядерних арсеналів сторін. Уперше Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію в недотриманні домовленостей ще в 2014 році, хоча експерти розвідки заявили, що нова система в Росії була розроблена ще за кілька років до цього.